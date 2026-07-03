Sándwiches e IA: una tendencia extraña en los documentos de la IPO de Jersey Mike’s

En el mercado financiero actual, el término inteligencia artificial (AI) se ha vuelto tan popular que incluso sectores sin ninguna relación con la tecnología intentan utilizar esta palabra mágica para atraer la atención de los inversores. El ejemplo más claro es el de la famosa cadena de sándwiches estadounidense Jersey Mike’s, ante su salida a bolsa (IPO). Aunque la actividad principal de la empresa es la alimentación, destaca las tendencias tecnológicas en sus documentos oficiales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los expertos que analizaron los documentos de la IPO (formulario S-1) presentados por Jersey Mike’s se encontraron con una situación curiosa. Resulta que esta cadena, dedicada a la venta de simples sándwiches, utilizó los términos "inteligencia artificial" y "AI" nada menos que 22 veces en su informe. Esta cifra es alta incluso para muchas startups puramente tecnológicas. La sed insaciable de los inversores por la IA está obligando incluso a las empresas de restauración a replantearse sus estrategias.

¿Riesgo tecnológico o truco de marketing?

Lo curioso es que Jersey Mike’s no ha especificado con qué fin utilizará esta tecnología. La empresa se limitó a una frase general: "estamos empezando a utilizar tecnologías de AI en nuestro negocio". Lo más sorprendente es que la inteligencia artificial también se menciona en la lista de factores de riesgo para los inversores. Estas advertencias "de rutina" son generalmente un método utilizado por las empresas para protegerse legalmente.

Por supuesto, como gran cadena que opera bajo franquicia, Jersey Mike’s depende de software (mencionado 52 veces) y bases de datos (mencionadas 112 veces). Sin embargo, el papel de la IA en la preparación de sándwiches genera dudas entre los expertos del sector. Esta situación se percibe más como un intento de parecer moderno e innovador ante los inversores.

Experiencia de otras empresas y riesgos reales

La integración de la IA en la industria alimentaria no siempre termina con éxito. Por ejemplo, la cadena Starbucks lanzó hace un tiempo una herramienta de IA para calcular el inventario de productos. Sin embargo, el proyecto se detuvo porque el sistema cometía errores y fallaba en los cálculos. Jersey Mike’s también quiere evitar riesgos similares, pero en sus documentos, los riesgos relacionados con la IA se mencionan incluso más que las condiciones climáticas.

Los analistas señalan que el factor climático solo se menciona 5 veces en los documentos de Jersey Mike’s, y riesgos reales como la caída de rayos no se mencionan en absoluto. Sin embargo, en 2021, un restaurante en Texas sufrió graves daños tras ser alcanzado por un rayo. Esto demuestra que las empresas se centran más en las tendencias populares que en los riesgos reales.

En conclusión, el ejemplo de Jersey Mike’s muestra hasta qué punto el hype en torno a la inteligencia artificial ha alcanzado un punto álgido hoy en día. Que la tecnología aporte beneficios reales o no, por ahora no es importante; lo esencial es que atrae la atención de los inversores. En un momento en que el interés por las soluciones tecnológicas también crece en el mercado, estas tendencias internacionales pueden servir de lección para los empresarios locales.