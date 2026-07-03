Un juego de Super Mario Bros. se vende por la cifra récord de 3 millones de dólares

Se ha registrado un nuevo récord sorprendente en el mundo del retrogaming: un cartucho de Super Mario Bros. sin abrir, con casi 40 años de historia, encontró un nuevo dueño en una subasta por 3 millones de dólares. Este acuerdo convierte a este ejemplar en la copia más cara de la historia y ha causado un gran revuelo entre los coleccionistas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Esta copia, vendida en las subastas de Signature Auction, está destinada a la consola Nintendo Entertainment System (NES), y su estado ha sido calificado muy alto por los expertos. Según Heritage, este ejemplar tiene una calificación PSA 9.6 A++, que es la puntuación más alta entre las copias selladas de la primera edición.

Cabe destacar que el nuevo récord supera al anterior por casi 1 millón de dólares. El récord previo se registró en 2021, cuando una copia de Super Mario Bros. se vendió por 2 millones de dólares. Este crecimiento indica que el atractivo de inversión en el mercado de juegos retro sigue aumentando.

Un hallazgo único y su historia

El valor de este ejemplar no solo se debe a su estado, sino también a la historia de su hallazgo. Resulta que este cartucho fue encontrado recientemente por accidente. Lo más curioso es que se conservó junto a una consola NES Control Deck sin abrir, en su embalaje de fábrica. Hallazgos en este tipo de conjunto completo son muy raros en la historia de la tecnología.

Es natural que esta noticia sea interesante también para los gamers y coleccionistas uzbekos. Aunque en nuestra región, en los años 90, fue más popular el clon de Nintendo llamado Dendy, la imagen de Mario y sus aventuras se convirtieron en una parte inseparable de la infancia de varias generaciones. Hoy en día, los cartuchos NES originales son valorados como obras de arte en todo el mundo.

Los expertos señalan que el interés por los modelos clásicos de la industria del juego aumenta año tras año. Proyectos legendarios como Super Mario Bros. ya no son vistos simplemente como productos de entretenimiento, sino como objetos de patrimonio cultural. Esta compra de 3 millones de dólares seguirá siendo una de las transacciones financieras más grandes en la historia de los videojuegos.