Etched, competidor de NVIDIA, planea acceder a las capacidades de TSMC a través de Arizona

La startup Etched, considerada uno de los principales competidores de NVIDIA en el mercado de chips de AI, está tomando pasos estratégicos para expandir su cadena de producción. Fundada hace cuatro años y valorada actualmente en 5.000 millones de dólares, la empresa desarrolló con éxito sus primeros chips en las fábricas de TSMC. Sin embargo, ante la escasez global de chips y las capacidades de producción limitadas, la empresa vincula su futuro al estado de Arizona, EE. UU. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la información de TechCrunch, Etched planea comenzar a entregar sus sistemas a los clientes durante el verano de este año. No obstante, la cuestión del scaling de la producción sigue siendo urgente. Al igual que otros diseñadores de chips, Etched se ve obligada a luchar por cuotas limitadas en las fábricas de TSMC en Taiwán. Es aquí donde se espera que el inversor Jack Selby y su fondo de capital riesgo Copper Sky Capital brinden apoyo.

Jack Selby es exdirigente de PayPal y director general veterano de la oficina familiar Thiel Capital de Peter Thiel. En 2021, fundó el fondo Copper Sky en Phoenix, cuyo objetivo principal es apoyar a las startups de Arizona y del suroeste de EE. UU. Selby participó en la ronda de inversión serie A de 120 millones de dólares de Etched y prometió ayudar a la startup a trasladar su producción a Arizona.

Arizona: el nuevo centro de la industria de semiconductores

La estrategia de Selby consiste en atraer startups de California, Massachusetts y Nueva York a su región para reducir los costes de producción. Como miembro del consejo de la Arizona Commerce Authority, desempeña un papel fundamental en la atracción de grandes empresas tecnológicas al estado. Para Etched, esta colaboración podría abrir un camino directo a la nueva fábrica GIGAFAB de TSMC en Arizona.

"Cuando Copper Sky invirtió en Etched, ellos entendieron claramente nuestras conexiones con la industria de semiconductores de Arizona, especialmente nuestro vínculo con la fábrica local de TSMC", destacó Jack Selby. Esta alianza permite a la startup reducir la dependencia de las fábricas de Taiwán y crear una cadena de suministro estable dentro de EE. UU.

Actualmente, el fondo Copper Sky está trabajando en la creación de su segundo fondo de 300 millones de dólares. Estos fondos se destinarán a financiar no solo la región suroeste, sino a startups de hardware de alta tecnología y del sector de defensa en todo EE. UU. Esto sienta las bases para la aparición de nuevos actores en un mercado dominado por NVIDIA.

Para los entusiastas de la tecnología y los inversores, estos procesos son significativos como parte de los cambios geopolíticos en el mercado global de chips. El reshoring de la producción de Asia a EE. UU. influirá directamente en el precio y la disponibilidad de los dispositivos de AI en el futuro. El éxito de startups como Etched, sin duda, fortalecerá una competencia saludable en el mercado.