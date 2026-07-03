España vence a Austria y se clasifica para los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de España, actual campeona de Europa, ha comenzado a mostrar su verdadero potencial en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. En el encuentro disputado en Los Ángeles, la «Roja» superó cómodamente el obstáculo de Austria, asegurando su pase a los cuartos de final. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Desde los primeros minutos del partido, España tomó el control del juego. Aunque las peligrosas ocasiones creadas por Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la primera parte no terminaron en gol, la presión española dio sus frutos. Incluso la anulación de un gol de Cucurella, por una falta sobre el portero, no mermó el ánimo de los pupilos de Luis de la Fuente.

El marcador se abrió en el minuto 30. Mikel Oyarzabal anotó tras un preciso pase desde la banda de Marc Cucurella. Según Goal.com, la selección española mantuvo una superioridad absoluta durante el encuentro, mientras que el portero austriaco Alexander Schlager salvó a su equipo en varias ocasiones de goles inevitables.

La destreza de Lamine Yamal y los remates finales

En la segunda mitad, el guion del partido no cambió. El joven talento español Lamine Yamal descolocó constantemente a la defensa de Austria con sus regates y movimientos rápidos. Aunque no logró marcar, fue fundamental para asegurar la ofensiva de su equipo. Yamal tuvo una participación clave incluso en una jugada donde David Alaba despejó el balón sobre la línea.

En el minuto 70, Pedro Porro anotó de cabeza tras un pase de Alex Baena, ampliando la ventaja a dos goles. Cerca del final del encuentro, Mikel Oyarzabal completó su doblete para poner el marcador final en 3-0, con una asistencia nuevamente de Cucurella.

Tras esta victoria, la selección española se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Portugal y Croacia. Según los expertos, aunque los campeones de Europa se vieron algo flojos al inicio del torneo, están alcanzando su mejor forma deportiva para la fase de playoffs. Austria, por su parte, se despide del torneo tras esta derrota.