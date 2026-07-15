Anvar Anvarov gana la medalla de plata en el torneo de Budapest

Buenas noticias para el atletismo de Uzbekistán desde Hungría. En el torneo «Hungarian Athletic Grand Prix» celebrado en Budapest, Anvar Anvarov logró la medalla de plata en salto de longitud con una marca de 8,12 metros.

El segundo intento, el salto que llevó al podio

El resultado decisivo para Anvarov se registró en su segundo intento. El atleta uzbeko saltó 8,12 metros, asegurando el segundo lugar entre rivales de gran nivel.

Este resultado demuestra una vez más su estado de forma constante. En el salto de longitud, superar los 8 metros siempre se considera una marca de alto nivel.

Tentoglu primero, Anvarov segundo

El primer lugar en la competición fue para el reconocido atleta griego Miltiadis Tentoglu, quien se llevó la victoria con un salto de 8,31 metros.

Anvar Anvarov subió al segundo escalón con 8,12 metros. El representante alemán Simon Batz registró la misma marca, pero quedó tercero en el orden final.

Puesto Atleta País Resultado 1 Miltiadis Tentoglu Grecia 8,31 m 2 Anvar Anvarov Uzbekistán 8,12 m 3 Simon Batz Alemania 8,12 m

Una medalla importante en un torneo de nivel Gold

El «Hungarian Athletic Grand Prix» es una de las competiciones prestigiosas en el calendario de World Athletics. En este tipo de torneos, cada medalla es vital no solo por el resultado, sino también para el ranking internacional y la confianza del atleta.

Anvarov ha vuelto a llevar el nombre de Uzbekistán al podio en los sectores más competitivos de Europa.

Esta medalla de plata no es un simple segundo puesto. Es un resultado que demuestra que el atletismo uzbeko está presente en la competencia internacional de salto de longitud.

Saltar más de 8 metros: una gran señal

En el salto de longitud, la barrera de los 8 metros tiene un nivel psicológico y deportivo especial. El resultado de 8,12 metros de Anvarov indica que está listo para una fuerte competencia esta temporada.

Lo más importante es que logró este resultado en una competición donde participó un atleta de clase mundial como Miltiadis Tentoglu. Ser segundo ante tal competencia genera mucha confianza.

Otro podio internacional para Uzbekistán

Últimamente, Anvar Anvarov participa activamente en torneos europeos y registra resultados altos constantemente, lo que demuestra que su experiencia en competiciones internacionales sigue creciendo.

Cada inicio de este tipo tiene una doble importancia para el atleta: primero, el resultado y la medalla, y segundo, la oportunidad de probarse ante rivales fuertes antes de los grandes torneos.

Anvarov aprovechó al máximo esa oportunidad en Budapest.

Ahora, el turno de objetivos más grandes

La medalla de plata en Budapest podría ser uno de los puntos clave de la temporada para Anvarov, ya que el salto de 8,12 metros demostró una vez más su gran potencial.

La tarea principal ahora es mantener la estabilidad, mejorar aún más el resultado en las próximas competiciones y luchar por el podio en los eventos más importantes.

La confianza que llega desde Budapest

Anvar Anvarov ganó la medalla de plata en el torneo «Hungarian Athletic Grand Prix». Su resultado de 8,12 metros fue otra noticia alegre para el atletismo de Uzbekistán.

Esta medalla muestra que las capacidades del atleta en el escenario internacional se están expandiendo. Ahora, una pregunta para los aficionados: ¿podrá Anvarov acercarse a marcas cercanas a los 8,30 metros en sus próximas actuaciones?