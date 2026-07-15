Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигатели

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигатели

2026-йилги Жаҳон чемпионати баҳслари ўзининг ҳал қилувчи паллаларига кириб борар экан, Англия терма жамоасининг ярим финалга қадар босиб ўтган йўлида асосий эътибор Жуд Беллингем ва Гарри Кейн каби юлдузларга қаратилмоқда. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, жамоанинг муваффақиятлари ортида оммавий ахборот воситалари нигоҳидан четда қолаётган, аммо майдонда улкан ҳажмдаги қора ишларни бажараётган ўйинчилар ҳам бор. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ва Бавария тўпурари Гарри Кейн ҳозирга қадар олтитадан гол уриб, жамоани ярим финалга судраб чиқишди. Goal.com нашрига берган интервюсида Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Паллистер ушбу юлдузлар порлаши учун замин яратаётган "кўринмас қаҳрамон" сифатида Эллиот Андерсонни алоҳида эътироф этди. Унинг таъкидлашича, Манчестер Сити жамоасининг янги аъзоси бўлган Андерсон майдон марказида ҳақиқий меҳнаткашлик намунасини кўрсатмоқда.

Майдон марказидаги янги куч

Эллиот Андерсон ҳозирда 116 миллион фунт стерлинглик трансфер қиймати билан нафақат клуб даражасида, балки терма жамоада ҳам ўз ўрнини мустаҳкамлаб олди. Унинг таянч зонасидаги ишончли ўйини, тўпни рақибдан олиб қўйиш ва ҳужумни ташкил этишдаги аниқлиги Томас Тухель жамоаси учун ҳаётий аҳамиятга эга бўлиб чиқди. Паллистерга кўра, айнан Андерсоннинг "ифлос ишларни" бўйнига олиши Беллингэм ва Кейнга эркинроқ ҳаракат қилиш имконини бермоқда.

"Эҳтимол, бу Андерсон бўлса керак. У Манчестер Сити билан шартнома имзолаб, ўз келажагини ҳал қилиб олди. Унинг Мексикага қарши баҳслардаги ва бошқа ўйинлардаги меҳнатсеварлиги, тўп учун курашдаги фаоллиги мени ҳайратда қолдирди. Бундай баланд тоғли ҳудудлар, юқори намлик ва жазирама иссиқда бу қадар катта ҳажмдаги ишни бажариш ҳар кимнинг ҳам қўлидан келмайди", — дейди Гари Паллистер.

Англия терма жамоаси ярим финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина билан тўқнаш келади. Лионель Месси бошчилигидаги Жанубий Америка вакиллари ўз унвонини осонликча топшириш ниятида эмас. Бундай юқори босимли ўйинларда 9 ва 10-рақамли юлдузларнинг маҳорати билан бир қаторда, Андерсон каби чидамлилиги юқори бўлган футболчиларнинг хизмати ҳал қилувчи факторга айланиши мумкин.

Гари Паллистер шунингдек, Андерсоннинг Манчестер Юнайтед сафига ўтмаганидан бироз афсусда эканини, бироқ "қизил иблислар" бу трансфер учун жиддий уринишмаганини ҳам қўшимча қилди. Нима бўлганда ҳам, ёш ярим ҳимоячи ҳозирда Англия термасининг ажралмас бўлагига айланиб улгурган. Унинг жисмоний тайёргарлиги ва тактик интизоми Тухель тизимида мувозанатни сақлаб турибди.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Англиянинг чемпионлик сари юришида фақатгина голлар эмас, балки майдон марказидаги "жанглар" ҳам муҳим рол ўйнайди. Агар Эллиот Андерсон Аргентина билан ўйинда ҳам ўзининг юқори ишчанлик қобилиятини намойиш этса, Беллингэм ва Кейннинг финал сари йўли янада ойдинлашади.

АнглияЖаҳон ЧемпионатиЭллиот АндерсонЖуде БеллингэмГарри Кейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиТомас Тухел Лионель Месси хавфини қандай бартараф этиш режасини маълум қилдиБугун, 14:36Родри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиРодри ҳакамларни танқид қилди: Ламине Ямал майдонда етарлича ҳимоя қилинмаяптиБугун, 13:51Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Патрик Виейра аччиқ гапирди: Францияда лидерлар нега кўринмади?Бугун, 13:31Де ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиДе ла Фуэнте жавоб берди: Испания ҳакамликка тўхталмайдиБугун, 13:05Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Дидье Дешам ҳакамни савол остига олди: Францияда алам бор...Бугун, 13:03Англия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Мессини тўхтатиш режасини очдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди