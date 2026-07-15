Жуд Беллингем ва Гарри Кейн соясида қолаётган қаҳрамон: Англия термасининг янги двигатели
2026-йилги Жаҳон чемпионати баҳслари ўзининг ҳал қилувчи паллаларига кириб борар экан, Англия терма жамоасининг ярим финалга қадар босиб ўтган йўлида асосий эътибор Жуд Беллингем ва Гарри Кейн каби юлдузларга қаратилмоқда. Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, жамоанинг муваффақиятлари ортида оммавий ахборот воситалари нигоҳидан четда қолаётган, аммо майдонда улкан ҳажмдаги қора ишларни бажараётган ўйинчилар ҳам бор. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем ва Бавария тўпурари Гарри Кейн ҳозирга қадар олтитадан гол уриб, жамоани ярим финалга судраб чиқишди. Goal.com нашрига берган интервюсида Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Паллистер ушбу юлдузлар порлаши учун замин яратаётган "кўринмас қаҳрамон" сифатида Эллиот Андерсонни алоҳида эътироф этди. Унинг таъкидлашича, Манчестер Сити жамоасининг янги аъзоси бўлган Андерсон майдон марказида ҳақиқий меҳнаткашлик намунасини кўрсатмоқда.
Майдон марказидаги янги кучЭллиот Андерсон ҳозирда 116 миллион фунт стерлинглик трансфер қиймати билан нафақат клуб даражасида, балки терма жамоада ҳам ўз ўрнини мустаҳкамлаб олди. Унинг таянч зонасидаги ишончли ўйини, тўпни рақибдан олиб қўйиш ва ҳужумни ташкил этишдаги аниқлиги Томас Тухель жамоаси учун ҳаётий аҳамиятга эга бўлиб чиқди. Паллистерга кўра, айнан Андерсоннинг "ифлос ишларни" бўйнига олиши Беллингэм ва Кейнга эркинроқ ҳаракат қилиш имконини бермоқда.
"Эҳтимол, бу Андерсон бўлса керак. У Манчестер Сити билан шартнома имзолаб, ўз келажагини ҳал қилиб олди. Унинг Мексикага қарши баҳслардаги ва бошқа ўйинлардаги меҳнатсеварлиги, тўп учун курашдаги фаоллиги мени ҳайратда қолдирди. Бундай баланд тоғли ҳудудлар, юқори намлик ва жазирама иссиқда бу қадар катта ҳажмдаги ишни бажариш ҳар кимнинг ҳам қўлидан келмайди", — дейди Гари Паллистер.
Англия терма жамоаси ярим финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина билан тўқнаш келади. Лионель Месси бошчилигидаги Жанубий Америка вакиллари ўз унвонини осонликча топшириш ниятида эмас. Бундай юқори босимли ўйинларда 9 ва 10-рақамли юлдузларнинг маҳорати билан бир қаторда, Андерсон каби чидамлилиги юқори бўлган футболчиларнинг хизмати ҳал қилувчи факторга айланиши мумкин.
Гари Паллистер шунингдек, Андерсоннинг Манчестер Юнайтед сафига ўтмаганидан бироз афсусда эканини, бироқ "қизил иблислар" бу трансфер учун жиддий уринишмаганини ҳам қўшимча қилди. Нима бўлганда ҳам, ёш ярим ҳимоячи ҳозирда Англия термасининг ажралмас бўлагига айланиб улгурган. Унинг жисмоний тайёргарлиги ва тактик интизоми Тухель тизимида мувозанатни сақлаб турибди.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Англиянинг чемпионлик сари юришида фақатгина голлар эмас, балки майдон марказидаги "жанглар" ҳам муҳим рол ўйнайди. Агар Эллиот Андерсон Аргентина билан ўйинда ҳам ўзининг юқори ишчанлик қобилиятини намойиш этса, Беллингэм ва Кейннинг финал сари йўли янада ойдинлашади.
…