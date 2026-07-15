Лионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб берди

·42·Спорт
Лионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб берди

Лионель Месси нафақат майдондаги маҳорати, балки ўзининг вазмин ва жиддий характери билан ҳам бошқа юлдузлардан ажралиб туради. Унинг Интер Маями клубидаги собиқ жамоадошлари аргентиналик ҳужумчининг жамоага келиши ва муҳим ўйинлар олдидан ўзини қандай тутиши ҳақида қизиқарли маълумотлар билан бўлишишди. Маълум бўлишича, Месси жамоага қўшилган илк кунларданоқ клубдаги муҳит бутунлай ўзгарган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Камал Миллернинг Goal.com нашрига берган интервюсига кўра, Лионель Месси келишидан олдин клубда хавфсизлик чоралари мисли кўрилмаган даражада кучайтирилган. Машғулот базасига кириш учун махсус кодлар жорий этилган, қўриқчилар сони кўпайган. Футболчилар 10-рақамни сўрашганда, раҳбарият бу рақам бандлигини айтиб, рад жавобини берган. Бу белгиларнинг барчаси жаҳон футболи афсонасининг келишидан дарак берган эди.

Қизиғи шундаки, Месси машғулот марказига ҳеч кимга билдирмасдан, ҳамма ухлаб ётган маҳалда кириб келган. Жамоадошлари машғулотга келишганида, у аллақачон бинода бўлган. Миллернинг таъкидлашича, футболчилар ҳайратларини яширишга ва ўзларини хотиржам кўрсатишга ҳаракат қилишган, бироқ Мессининг аураси дарҳол сезилган.

Ғалаба сари етакловчи сукут

Лионель Месси кийиниш хонасида кўп гапирадиган ёки баландпарвоз нутқлар сўзлайдиган сардорлар сирасига кирмайди. Аксинча, ўйин масъулияти ошган сари у янада жим бўлиб қолади. Собиқ жамоадошларининг сўзларига кўра, ҳал қилувчи баҳслар олдидан Месси ўзига хос "жанговар режим"га ўтади. Унинг бу ҳолати бутун жамоага таъсир қилиб, шерикларини янада кучлироқ ўйнашга мажбур қилади.

Бу шунчаки жимжитлик эмас, балки ғалабага бўлган кучли концентрациядир. Месси майдонга тушганда унинг борлиги ва хотиржамлиги жамоадошларига ишонч бағишлайди. Интер Маями таркибида у кўп гапирмасдан ҳам жамоани қандай бошқариш мумкинлигини исботлади. Унинг аураси ва ўйинга бўлган ёндашуви ҳар қандай мотивацион нутқдан кўра кучлироқ таъсир кўрсатади.

Ҳозирда Лионель Месси MLS доирасида ўзининг юксак даражасини намойиш этишда давом этмоқда. Унинг ҳар бир ҳаракати ва машғулотлардаги интизоми ёш футболчилар учун ҳақиқий мактаб вазифасини ўтаяпти. Аргентиналик юлдузнинг АҚШ футболига олиб кирган янги стандартлари нафақат майдонда, балки клубнинг ички маданиятида ҳам ўз аксини топмоқда.

Лионель МессиИнтер МаямиMLSФутбол ЯнгиликлариАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Бугун, 19:538 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!Бугун, 19:53Гринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферГринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферБугун, 19:49Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаЧелси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаБугун, 18:59 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетди 52 йил деганда терма жамоани ЖЧ-2026га олиб чиққан мураббий кетдиБугун, 18:57Galatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинGalatasaray кутилмаган трансферга қўл урмоқчи: Фил Фоден Туркияга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди