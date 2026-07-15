Лионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб берди
Лионель Месси нафақат майдондаги маҳорати, балки ўзининг вазмин ва жиддий характери билан ҳам бошқа юлдузлардан ажралиб туради. Унинг Интер Маями клубидаги собиқ жамоадошлари аргентиналик ҳужумчининг жамоага келиши ва муҳим ўйинлар олдидан ўзини қандай тутиши ҳақида қизиқарли маълумотлар билан бўлишишди. Маълум бўлишича, Месси жамоага қўшилган илк кунларданоқ клубдаги муҳит бутунлай ўзгарган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Камал Миллернинг Goal.com нашрига берган интервюсига кўра, Лионель Месси келишидан олдин клубда хавфсизлик чоралари мисли кўрилмаган даражада кучайтирилган. Машғулот базасига кириш учун махсус кодлар жорий этилган, қўриқчилар сони кўпайган. Футболчилар 10-рақамни сўрашганда, раҳбарият бу рақам бандлигини айтиб, рад жавобини берган. Бу белгиларнинг барчаси жаҳон футболи афсонасининг келишидан дарак берган эди.
Қизиғи шундаки, Месси машғулот марказига ҳеч кимга билдирмасдан, ҳамма ухлаб ётган маҳалда кириб келган. Жамоадошлари машғулотга келишганида, у аллақачон бинода бўлган. Миллернинг таъкидлашича, футболчилар ҳайратларини яширишга ва ўзларини хотиржам кўрсатишга ҳаракат қилишган, бироқ Мессининг аураси дарҳол сезилган.
Ғалаба сари етакловчи сукутЛионель Месси кийиниш хонасида кўп гапирадиган ёки баландпарвоз нутқлар сўзлайдиган сардорлар сирасига кирмайди. Аксинча, ўйин масъулияти ошган сари у янада жим бўлиб қолади. Собиқ жамоадошларининг сўзларига кўра, ҳал қилувчи баҳслар олдидан Месси ўзига хос "жанговар режим"га ўтади. Унинг бу ҳолати бутун жамоага таъсир қилиб, шерикларини янада кучлироқ ўйнашга мажбур қилади.
Бу шунчаки жимжитлик эмас, балки ғалабага бўлган кучли концентрациядир. Месси майдонга тушганда унинг борлиги ва хотиржамлиги жамоадошларига ишонч бағишлайди. Интер Маями таркибида у кўп гапирмасдан ҳам жамоани қандай бошқариш мумкинлигини исботлади. Унинг аураси ва ўйинга бўлган ёндашуви ҳар қандай мотивацион нутқдан кўра кучлироқ таъсир кўрсатади.
Ҳозирда Лионель Месси MLS доирасида ўзининг юксак даражасини намойиш этишда давом этмоқда. Унинг ҳар бир ҳаракати ва машғулотлардаги интизоми ёш футболчилар учун ҳақиқий мактаб вазифасини ўтаяпти. Аргентиналик юлдузнинг АҚШ футболига олиб кирган янги стандартлари нафақат майдонда, балки клубнинг ички маданиятида ҳам ўз аксини топмоқда.
…