Walker espera una sensación: ¿Guskov noqueará a Ankalaev?

El uzbeko El luchador de UFC Bogdan Guskov se enfrentará al ruso Magomed Ankalaevel 25 de julio en Abu Dabi. Antes del combate, su compañero de entrenamiento, Valter Walker, hizo una predicción inesperada, afirmando que el atleta uzbeko noqueará a su rival en el segundo asalto.

Según Walker, una victoria sobre Ankalaev acercaría a Guskov a la lucha por el título, convirtiéndolo potencialmente en el primer campeón de UFC en la historia de Uzbekistán.

«Será una gran sensación»

Valter Walker, quien entrena regularmente con Bogdan Guskov, valoró muy alto las capacidades del luchador uzbeko.

«Bogdan es un luchador muy talentoso y muy fuerte. Entreno con él todos los días, así que sé de lo que es capaz. Estoy convencido de que noqueará a Ankalaev en el segundo asalto», dijo Walker.

Destacó que, como muchos no esperan tal resultado, la victoria de Guskov podría convertirse en una de las mayores sensaciones de la división.

«Puede convertirse en campeón de UFC y ser el primer campeón en la historia de Uzbekistán. Creo en ello», añadió el luchador.

¿Qué dicen los números?

Según las estadísticas presentadas antes del combate, Ankalaev posee más experiencia y una mejor defensa de derribos. Sin embargo, Guskov domina en volumen de golpes y número de nocauts.

Magomed Ankalaev:

récord — 21 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 1 combate sin decisión;

edad — 34 años;

estatura — 190,5 cm;

alcance — 190,5 cm;

nocauts — 11;

sumisiones — 0;

defensa de derribos — 87 %;

golpes por minuto — 3,65;

precisión de golpes — 52 %.

Bogdan Guskov:

récord — 18 victorias, 3 derrotas y 1 empate;

edad — 33 años;

estatura — 190,5 cm;

alcance — 193,04 cm;

nocauts — 15;

sumisiones — 3;

defensa de derribos — 57 %;

golpes por minuto — 4,57;

precisión de golpes — 55 %.

Las estadísticas muestran que Guskov lanza más golpes que su oponente y tiene una ligera ventaja en precisión. Ankalaev, por su parte, se ve mucho más sólido en defensa de derribos y control de combate.

El arma principal de Guskov: su poder de pegada

El atleta uzbeko ha logrado 15 de sus 18 victorias por nocaut. Esto demuestra lo peligroso que es su combate de pie.

El alcance de Guskov es también unos 2,5 centímetros mayor que el de Ankalaev. Si logra mantener la distancia y dominar los intercambios, el escenario de nocaut predicho por Walker podría cumplirse.

Sin embargo, Ankalaev tiene gran experiencia en combates importantes y sabe cómo limitar las fortalezas de sus rivales. Para Guskov, la tarea principal será evitar que el combate caiga bajo el control de su oponente.

Una oportunidad histórica para el MMA uzbeko

Una victoria de Guskov sobre un rival de alto nivel como Ankalaev podría impulsarlo entre los principales contendientes de la división de peso semipesado de UFC.

El combate tendrá lugar el 25 de julio de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi. En el octágono, la experiencia y la lucha se enfrentarán al poder de nocaut y la alta actividad de golpeo.

Valter Walker predice con confianza un nocaut en el segundo asalto. La pregunta ahora es: ¿podrá Bogdan Guskov confirmar este audaz pronóstico en el octágono?