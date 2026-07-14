Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жанг

·41·Спорт
Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жанг

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта имкониятга эга бўлди. Ҳалил Раунтри Жуниор жароҳат сабаб UFC Абу-Даби турнирининг асосий жангидан чиқиб кетгач, унинг ўрнини ярим оғир вазн рейтингида юқорига интилаётган Гусков эгаллайди.

Раунтри сафдан чиқди, Гусков имконият олди

UFC Fight Night турнирининг асосий жанги аввал Магомед Анкалаев ва Ҳалил Раунтри Жуниор ўртасида ўтиши керак эди. Аммо америкалик жангчи жароҳат сабаб октагонга чиқа олмайди.

UFC тезкор равишда ўринбосар топди ва бу имконият Ўзбекистон вакили Богдан Гусковга берилди.

Бу оддий алмашинув эмас. Гусков учун бу — UFCдаги илк асосий жанг, рейтингда кескин кўтарилиш имконияти ва бутун дивизионга ўзини кўрсатиш учун катта саҳна.

Рақиб — собиқ чемпион Магомед Анкалаев

Гусковнинг қаршисида ярим оғир вазннинг энг хавфли жангчиларидан бири — Магомед Анкалаев туради.

Анкалаев тажриба, тактик совуққонлик ва юқори даражадаги зарба техникаси билан ажралиб туради. У собиқ чемпион сифатида дивизионда ҳали ҳам катта ном ҳисобланади.

Гусков учун бу жангда ғалаба қозониш нафақат шахсий рекордни яхшилайди, балки уни титул пойгасига анча яқинлаштириши мумкин.

UFC Гусковни қандай таърифлади?

UFC баёнотида Богдан Гусков Ўзбекистоннинг энг яхши жангчиси сифатида тилга олинди.

Ташкилот унинг 18 та ғалабасининг барчаси муддатидан аввал якунланганига алоҳида урғу берди. Шундан 13 таси биринчи раундда қайд этилган.

Бу статистика Гусковнинг асосий қуролини очиқ кўрсатади: у жангни ҳакамлар қарорига қолдиришни ёқтирмайди.

Кўрсаткич

Маълумот

Ғалабалар

18 та

Муддатидан аввалги ғалабалар

18 та

1-раунддаги ғалабалар

13 та

UFCдаги мақоми

илк асосий жанг

Рақиб

Магомед Анкалаев

Бундай рақамлар жангни янада қизиқ қилади. Чунки Анкалаев тажрибали ва эҳтиёткор жангчи, Гусков эса ҳар лаҳзада нокаут хавфи туғдира оладиган агрессив финишер.

12 кунлик тайёргарлик — хавф ҳам, шанс ҳам

Гусков жангга қисқа муддатда рози бўлмоқда. Бу катта риск.

Анкалаевдек рақибга қарши тўлиқ лагерьсиз чиқиш жуда оғир вазифа. Айниқса, асосий жанг беш раундга мўлжалланган бўлса, жисмоний тайёргарлик, темпни тақсимлаш ва психологик босим ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Лекин MMAда баъзан айнан шундай кутилмаган имкониятлар карьерани ўзгартиради. Гусков учун бу “тайёр эмасман” дейдиган пайт эмас. Бу — эшик очилди, энди кириб бориш керак бўлган вазият.

Ўзбекистон учун тарихий оқшом бўлиши мумкин

UFC Абу-Даби турнири ўзбекистонлик мухлислар учун алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Чунки асосий жангда Богдан Гусков, иккинчи асосий жангда эса яна бир Ўзбекистон вакили Рамазон Темиров октагонга кўтарилади.

Темиров австралиялик Стив Эрцегга қарши жанг қилади.

Бу UFC карточкасида бир вақтнинг ўзида икки ўзбекистонлик жангчининг юқори даражадаги ўринлардан жой олиши демакдир. Ўзбекистон MMAси учун бу жуда катта сигнал: спортчиларимиз энди фақат “қатнашчи” эмас, асосий саҳнадаги фигураларга айланмоқда.

Гусков нима қилиши керак?

Анкалаевга қарши жангда Гусков учун асосий калит — ўзининг финишерлик кучини тўғри вақтда ишлатиш.

У ҳаддан ташқари шошилса, Анкалаевнинг тажрибаси ва контрҳужумларига тушиб қолиши мумкин. Лекин жуда эҳтиёткор бўлса, Анкалаев темпни ўзига мослаб, очколар бўйича устунликни қўлга киритади.

Гусков учун энг тўғри сценарий — босим, аниқ зарбалар, клинчда эҳтиёт ва ҳар бир имкониятдан максимал фойдаланиш.

Бу жангда “бир зарба — бир тарих” бўлиши мумкин. Лекин шу бир зарбага етиб бориш учун ақл билан жанг қилиш керак.

Дивизион учун ҳам муҳим тўқнашув

Ярим оғир вазн UFCда энг хавфли дивизионлардан бири. Бу ерда бир ғалаба жангчини бир неча поғона юқорига олиб чиқиши, бир мағлубият эса орқага суриб юбориши мумкин.

Гусков Анкалаевни мағлуб этса, рейтингдаги ҳолати кескин ўзгаради. У титулга яқин даъвогарлар қаторига кириб келиши мумкин.

Анкалаев учун эса бу жанг ўз мақомини сақлаб қолиш ва яна чемпионлик йўлига қайтиш учун муҳим.

Абу-Дабида катта жанг кутилади

UFC Fight Night турнири 25 июль куни БААнинг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтади.

Асосий жангда Магомед Анкалаев ва Богдан Гусков тўқнаш келади. Бу жанг Гусков учун фаолиятидаги энг катта синов, ўзбекистонлик мухлислар учун эса катта тарихий оқшом бўлиши мумкин.

Энди асосий савол битта: Гусков қисқа муддатда берилган бу имкониятни UFCдаги катта сакрашга айлантира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиБугун, 09:12Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганИспания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганБугун, 08:54Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиЖаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиБугун, 04:52Ливерпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиЛиверпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиБугун, 03:18Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиЖулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиБугун, 02:55Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди