Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жанг
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гусков фаолиятидаги энг катта имкониятга эга бўлди. Ҳалил Раунтри Жуниор жароҳат сабаб UFC Абу-Даби турнирининг асосий жангидан чиқиб кетгач, унинг ўрнини ярим оғир вазн рейтингида юқорига интилаётган Гусков эгаллайди.
Раунтри сафдан чиқди, Гусков имконият олди
UFC Fight Night турнирининг асосий жанги аввал Магомед Анкалаев ва Ҳалил Раунтри Жуниор ўртасида ўтиши керак эди. Аммо америкалик жангчи жароҳат сабаб октагонга чиқа олмайди.
UFC тезкор равишда ўринбосар топди ва бу имконият Ўзбекистон вакили Богдан Гусковга берилди.
Бу оддий алмашинув эмас. Гусков учун бу — UFCдаги илк асосий жанг, рейтингда кескин кўтарилиш имконияти ва бутун дивизионга ўзини кўрсатиш учун катта саҳна.
Рақиб — собиқ чемпион Магомед Анкалаев
Гусковнинг қаршисида ярим оғир вазннинг энг хавфли жангчиларидан бири — Магомед Анкалаев туради.
Анкалаев тажриба, тактик совуққонлик ва юқори даражадаги зарба техникаси билан ажралиб туради. У собиқ чемпион сифатида дивизионда ҳали ҳам катта ном ҳисобланади.
Гусков учун бу жангда ғалаба қозониш нафақат шахсий рекордни яхшилайди, балки уни титул пойгасига анча яқинлаштириши мумкин.
UFC Гусковни қандай таърифлади?
UFC баёнотида Богдан Гусков Ўзбекистоннинг энг яхши жангчиси сифатида тилга олинди.
Ташкилот унинг 18 та ғалабасининг барчаси муддатидан аввал якунланганига алоҳида урғу берди. Шундан 13 таси биринчи раундда қайд этилган.
Бу статистика Гусковнинг асосий қуролини очиқ кўрсатади: у жангни ҳакамлар қарорига қолдиришни ёқтирмайди.
Кўрсаткич
Маълумот
Ғалабалар
18 та
Муддатидан аввалги ғалабалар
18 та
1-раунддаги ғалабалар
13 та
UFCдаги мақоми
илк асосий жанг
Рақиб
Магомед Анкалаев
Бундай рақамлар жангни янада қизиқ қилади. Чунки Анкалаев тажрибали ва эҳтиёткор жангчи, Гусков эса ҳар лаҳзада нокаут хавфи туғдира оладиган агрессив финишер.
12 кунлик тайёргарлик — хавф ҳам, шанс ҳам
Гусков жангга қисқа муддатда рози бўлмоқда. Бу катта риск.
Анкалаевдек рақибга қарши тўлиқ лагерьсиз чиқиш жуда оғир вазифа. Айниқса, асосий жанг беш раундга мўлжалланган бўлса, жисмоний тайёргарлик, темпни тақсимлаш ва психологик босим ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Лекин MMAда баъзан айнан шундай кутилмаган имкониятлар карьерани ўзгартиради. Гусков учун бу “тайёр эмасман” дейдиган пайт эмас. Бу — эшик очилди, энди кириб бориш керак бўлган вазият.
Ўзбекистон учун тарихий оқшом бўлиши мумкин
UFC Абу-Даби турнири ўзбекистонлик мухлислар учун алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Чунки асосий жангда Богдан Гусков, иккинчи асосий жангда эса яна бир Ўзбекистон вакили Рамазон Темиров октагонга кўтарилади.
Темиров австралиялик Стив Эрцегга қарши жанг қилади.
Бу UFC карточкасида бир вақтнинг ўзида икки ўзбекистонлик жангчининг юқори даражадаги ўринлардан жой олиши демакдир. Ўзбекистон MMAси учун бу жуда катта сигнал: спортчиларимиз энди фақат “қатнашчи” эмас, асосий саҳнадаги фигураларга айланмоқда.
Гусков нима қилиши керак?
Анкалаевга қарши жангда Гусков учун асосий калит — ўзининг финишерлик кучини тўғри вақтда ишлатиш.
У ҳаддан ташқари шошилса, Анкалаевнинг тажрибаси ва контрҳужумларига тушиб қолиши мумкин. Лекин жуда эҳтиёткор бўлса, Анкалаев темпни ўзига мослаб, очколар бўйича устунликни қўлга киритади.
Гусков учун энг тўғри сценарий — босим, аниқ зарбалар, клинчда эҳтиёт ва ҳар бир имкониятдан максимал фойдаланиш.
Бу жангда “бир зарба — бир тарих” бўлиши мумкин. Лекин шу бир зарбага етиб бориш учун ақл билан жанг қилиш керак.
Дивизион учун ҳам муҳим тўқнашув
Ярим оғир вазн UFCда энг хавфли дивизионлардан бири. Бу ерда бир ғалаба жангчини бир неча поғона юқорига олиб чиқиши, бир мағлубият эса орқага суриб юбориши мумкин.
Гусков Анкалаевни мағлуб этса, рейтингдаги ҳолати кескин ўзгаради. У титулга яқин даъвогарлар қаторига кириб келиши мумкин.
Анкалаев учун эса бу жанг ўз мақомини сақлаб қолиш ва яна чемпионлик йўлига қайтиш учун муҳим.
Абу-Дабида катта жанг кутилади
UFC Fight Night турнири 25 июль куни БААнинг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтади.
Асосий жангда Магомед Анкалаев ва Богдан Гусков тўқнаш келади. Бу жанг Гусков учун фаолиятидаги энг катта синов, ўзбекистонлик мухлислар учун эса катта тарихий оқшом бўлиши мумкин.
Энди асосий савол битта: Гусков қисқа муддатда берилган бу имкониятни UFCдаги катта сакрашга айлантира оладими?
…