Escucha los latidos del corazón de su hijo de 9 años fallecido en un niño de 3 años

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Escucha los latidos del corazón de su hijo de 9 años fallecido en un niño de 3 años

Un emotivo encuentro ocurrido en Brasil ha llegado al corazón de muchas personas. Los padres de Jessi, de 9 años, vivieron el momento tan esperado de conocer por primera vez a Deyvi, de 3 años, quien recibió el corazón trasplantado de su hijo.

Se informa que Jessi falleció en febrero de 2024 debido a complicaciones graves derivadas de una apendicitis. Después de que los médicos confirmaron su muerte cerebral, sus padres, a pesar de su profunda pérdida, decidieron donar sus órganos.

El corazón de Jessi fue trasplantado a Deyvi, de 3 años, quien había luchado contra una grave enfermedad cardíaca desde su nacimiento y había pasado la mayor parte de su vida en el hospital. El exitoso transplante le dio una nueva vida al pequeño.

Los momentos más conmovedores del encuentro se observaron cuando la madre de Jessi volvió a escuchar los latidos del corazón de su hijo a través de un estetoscopio. El hecho de que el corazón que alguna vez latió en el pecho de su propio hijo ahora le dé vida a otro niño la emocionó profundamente y no pudo contener las lágrimas.

Los médicos señalan que la donación de órganos crea la oportunidad de salvar la vida de miles de pacientes. Por su parte, la familia de Jessi expresó su satisfacción de que la decisión tomada tras la pérdida más dolorosa haya llevado alegría y esperanza a otra familia.

BrasilJessyDeyvi
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