Cristian Romero está cerca de dejar el Tottenham para fichar por el Inter

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Cristian Romero está cerca de dejar el Tottenham para fichar por el Inter

Tottenham ha llegado a un acuerdo para traspasar a su capitán y defensa central estrella Cristian Romero al Inter club. Según la información difundida por ESPN, el precio del traspaso será de 40 millones de euros (aproximadamente 34 millones de libras esterlinas) y ambas partes están cerca de cerrar el acuerdo. Así lo informa Goal.com en su reporte.

El internacional argentino de 28 años ha pasado cinco temporadas en el club londinense. Fue nombrado capitán del equipo el año pasado por el exentrenador Thomas Frank tras la marcha de Son Heung-min. Sin embargo, durante el mercado de fichajes de verano, el jugador expresó su deseo de abandonar el norte de Londres.

Roberto De Zerbi y la decisión del jugador

El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, confirmó abiertamente que respeta el deseo del capitán de aceptar nuevos retos. El técnico recordó que alcanzó un acuerdo especial con los jugadores cuando llegó al club en abril.

Según De Zerbi, les prometió a los futbolistas que si ayudaban al equipo a mantenerse en la categoría, no pondría resistencia a su salida en el futuro. Asimismo, el técnico elogió el comportamiento y el respeto de Romero, subrayando que su deseo de marchar no está relacionado con la preparación para el próximo Mundial.

Detalles del traspaso y competencia

Antes de que el representante de la Serie A, el Inter, se convirtiera en el principal candidato, el defensa argentino también había despertado el interés de los gigantes españoles Barcelona y Atlético de Madrid. Sin embargo, los intentos de los equipos de La Liga no prosperaron y el jugador está cerca de poner rumbo a Italia.

Por su parte, la directiva del Tottenham se apresuró a reforzar la línea defensiva con antelación. Los londinenses oficializaron las incorporaciones de los centrales Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi durante la ventana de fichajes estival, asegurándose recambios potenciales para Romero.

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