Traspaso impactante: el centrocampista del Manchester City se marcha

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Traspaso impactante: el centrocampista del Manchester City se marcha

Manchester City: los rumores sobre el traspaso del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders y su posible marcha a Arabia Saudí son el eje de un artículo periodístico profesional plenamente adaptado a los estándares de Google Discover y de la prensa deportiva:

El Manchester City vende a su estrella, fichada hace un año: ¡Reijnders, cerca de fichar por un club saudí!

El Manchester City inglés está a punto de separarse del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders. El experimentado mediocentro podría continuar su carrera en el ambicioso Al-Qadsiah de Arabia Saudí.

La información ha sido difundida por los insiders del prestigioso medio The Athletic .

Al-Qadsiah y un club de la Premier League, en la pelea

Según la información de la fuente, aunque el Al-Qadsiah saudí centra actualmente toda su atención en su primer partido oficial de la nueva temporada, se espera que el acuerdo definitivo por el traspaso de Reijnders se cierre oficialmente en los próximos días.

Al mismo tiempo, el interés de la directiva del Nottingham Forest, representante de la Premier League, por el centrocampista de 28 años se mantiene vigente.

¿Por qué su futuro se ha vuelto incierto?

Según se señala, tras la llegada de Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, al Manchester City, el puesto de Reijnders en el once titular del equipo de Pep Guardiola y su futuro quedaron seriamente en entredicho.

Los Citizens habían incorporado al internacional neerlandés apenas un año antes. A pesar de ello, firmó una temporada productiva y regular con el Manchester City:

  • Partidos disputados: 47 encuentros en todas las competiciones;

  • Goles: 7;

  • Asistencias: 8.

La competencia en Manchester y una atractiva oferta económica procedente de Arabia Saudí podrían llevar a Reijnders a abrir un nuevo capítulo en su carrera.

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Shuhrat Razzakov
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