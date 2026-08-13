Regreso histórico: ¡Barthez y Zidane vuelven a unirse en la selección francesa!

Artículo periodístico profesional, plenamente adaptado a los estándares de Google Discover y de la prensa deportiva internacional, sobre el nuevo cuerpo técnico de Zinedine Zidane en la selección francesa y el nombramiento de la leyenda Fabien Barthez:

Juntos de nuevo tras 20 años: ¡Fabien Barthez se incorpora al cuerpo técnico de Zinedine Zidane en la selección francesa!

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció oficialmente la composición del renovado cuerpo técnico de la selección nacional. Según el comunicado, el legendario e irrepetible guardameta francés Fabien Barthez regresa a la selección y ha sido nombrado entrenador de porteros.

Con esta decisión, Zinedine Zidane y Fabien Barthez vuelven a reunirse exactamente 20 años después bajo la bandera de un mismo equipo.

El tándem campeón de 1998 y 2000

Durante su etapa como futbolistas, Zidane y Barthez conquistaron con la selección francesa las cimas del fútbol mundial y europeo en el cambio de siglo:

Mundial de 1998: En el torneo celebrado en casa, levantaron el trofeo mundial sobre sus cabezas.

Euro 2000: Dos años después, se proclamaron campeones de Europa.

Mundial de 2006: Ambas leyendas también alcanzaron la final del Mundial de 2006, donde cayeron dramáticamente ante Italia en la tanda de penaltis y posteriormente pusieron fin a sus carreras internacionales.

El cuerpo técnico completo de Zidane y su primer examen oficial

Además de la leyenda Barthez, el cuerpo técnico de Zidane incluye como ayudante al que fue su fiel compañero en el Real Madrid David Bettoni ; también forman parte del equipo Hamidou Msaidie, Grégory Dupont, Stéphane Plancque y otros especialistas experimentados.

Cabe recordar que el 28 de julio, la Federación Francesa de Fútbol anunció oficialmente a Zinedine Zidane como nuevo seleccionador nacional. El técnico de 54 años, que sustituyó a Didier Deschamps, firmó un contrato de cuatro años hasta el Mundial de 2030 .

El primer partido oficial de los Bleus bajo la dirección de Zidane y Barthez se disputará el 25 de septiembre como visitantes contra la selección de Turquía, en la Liga de Naciones de la UEFA.

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