Napoli retoma el contacto con Arsenal por el fichaje de Gabriel Jesus

El Napoli italiano ha intensificado sus esfuerzos para fichar al delantero del Arsenal Gabriel Jesus y ha iniciado nuevas negociaciones con el club londinense. Según GOAL.com, el brasileño se ha convertido en el principal objetivo del conjunto napolitano para reforzar su ataque, y ambas partes están negociando las condiciones del acuerdo. Según informa .

Fabrizio Romano reveló en su canal de YouTube que la directiva del Napoli ya ha sido informada de todas las condiciones necesarias para completar el traspaso. Tras la venta de Romelu Lukaku, el club quiere incorporar a otro delantero de primer nivel capaz de responder a las expectativas del entrenador Massimiliano Allegri.

Las principales condiciones para cerrar el fichaje

Sin embargo, el club italiano todavía debe resolver varios asuntos para completar la operación. En primer lugar, el Napoli necesita vender jugadores para liberar espacio en su línea ofensiva y reunir los fondos necesarios para el traspaso. Se espera, en particular, la salida de futbolistas como Lorenzo Lucca y Noa Lang.

En segundo lugar, los napolitanos aún no han alcanzado un acuerdo definitivo con el jugador y sus representantes sobre las condiciones del contrato y el salario. Las negociaciones con los agentes de Gabriel Jesus todavía no están en una fase muy avanzada, ya que el delantero también cuenta con otras ofertas.

Planes de futuro y competencia

A pesar de ello, el delantero brasileño está interesado en el proyecto del Napoli y considera atractiva esta opción. Si el club italiano consigue completar las salidas necesarias y liberar espacio en la plantilla, el fichaje podría anunciarse oficialmente en cualquier momento.

Para el Napoli, uno de los aspirantes al título de la Serie A, este fichaje supondría un paso importante en la lucha por el campeonato y reforzaría su participación en las competiciones europeas. La llegada de un delantero experimentado de este nivel en la fase decisiva de la temporada aumentaría considerablemente las posibilidades del equipo.