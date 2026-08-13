Yandex Market lanza la entrega «Po kliku» de ropa con pago posterior

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Yandex Market lanza la entrega «Po kliku» de ropa con pago posterior

Yandex Market ha lanzado un nuevo servicio que facilita aún más las compras en línea para los clientes. Según IXBT.com, ahora es posible pedir ropa, calzado y accesorios con el servicio de entrega «Po kliku» y pagarlos después. Ixbt.com informa sobre ello.

Este nuevo sistema permite principalmente pedir varias tallas o modelos a domicilio y compararlos tranquilamente. Los clientes disponen de un día para revisar y probarse el pedido entregado en casa.

Los clientes pueden devolver inmediatamente al mensajero los productos que no les queden bien o entregarlos en un punto de recogida sin tramitar una devolución por separado. Solo se pagan los productos que decidan conservar.

Cómo utilizar el servicio

Esta opción está disponible para los productos que pueden comprarse mediante el servicio Split. Permite pagar el importe de la compra en varias partes.

Al realizar el pedido, hay que elegir el tipo de entrega «Po kliku» y seleccionar la opción de pagar después de recibirlo. Cuando el pedido llega a un dark store de Yandex Lavka, aparece el botón «Traer ahora» en la sección «Pedidos» de la aplicación.

Después, el usuario puede elegir por sí mismo el horario de entrega que le resulte más cómodo. Actualmente, el servicio de pago posterior funciona con éxito en 26 regiones de Rusia.

Los representantes de la empresa señalan que está previsto ampliar la cobertura de este práctico servicio e incorporar más regiones en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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