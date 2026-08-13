Europa Occidental vivió el verano más caluroso de su historia

Según los datos del servicio climático europeo Copernicus, junio y julio de 2026 fueron el periodo más caluroso jamás registrado en Europa Occidental. La temperatura media durante esos dos meses alcanzó los 21,62 grados, 2,79 grados por encima de la media de 1991–2020. El anterior récord, establecido en 2022, fue superado por casi medio grado, agravando considerablemente la situación ecológica y económica de la región. Ixbt.com lo informa .

En el conjunto de Europa, junio fue el segundo mes más caluroso jamás registrado, pero la anomalía térmica alcanzó los 3,6 grados en Europa Occidental. En Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y el noreste de España, la temperatura media superó la normal entre 3 y 5 grados. En particular, el 26 de junio el termómetro marcó 38 grados en Lingwood, Inglaterra, estableciendo el máximo absoluto de junio en el país, mientras que en Viena la temperatura subió hasta los 39,7 grados.

Calentamiento de los océanos y descenso del nivel de los ríos

El calor extremo provocó cambios sin precedentes no solo en tierra firme, sino también en los océanos. En julio, la temperatura media de la superficie del mar en las zonas no polares alcanzó los 20,96 grados, superando el récord de 2023. La temperatura del agua estuvo por encima de lo normal en el 94 % de las costas de Oriente Medio y del Atlántico, así como del mar Mediterráneo.

Una grave sequía redujo el caudal de los ríos y causó importantes daños al transporte fluvial y al sistema energético. El 11 de agosto, el nivel del Rin en Colonia cayó hasta los 55 centímetros, el registro más bajo de la historia, y la navegación quedó suspendida. El bajo nivel del Sena, el Rin y el Danubio obligó a reducir considerablemente la potencia de las centrales nucleares de Paks, en Hungría, y Cernavodă, en Rumanía.

Incendios forestales sin precedentes y pérdidas económicas

El calor extremo y la sequía provocaron incendios de gran magnitud en toda Europa. Hasta el 6 de agosto se habían registrado 15 528 grandes incendios en la región, que arrasaron cerca de 5 000 kilómetros cuadrados. Esta cifra duplica la media de los últimos 20 años, y Francia, España y Grecia fueron las zonas más afectadas.

Los expertos estiman las pérdidas económicas en 180 000 millones de euros, cerca del 1 % del PIB de la Unión Europea, lo que prácticamente anularía el crecimiento económico previsto. La caída del rendimiento agrícola y de la productividad laboral debido al calor añadió presión a la economía. Según los datos preliminares, el periodo de calor máximo de dos semanas a finales de junio habría causado cerca de 14 000 muertes adicionales en Europa.

Los climatólogos explican que esta situación fue causada por un anticiclón de bloqueo estacionario sobre Europa Occidental. El rápido calentamiento del Ártico fragmentó las corrientes de aire, mientras que el aire caliente procedente del Sahara permaneció durante mucho tiempo en la misma región. Los expertos señalan que estas olas de calor son ahora diez veces más probables que en 2003 y advierten de que las condiciones meteorológicas extremas podrían continuar hasta finales de agosto.