Un inicio de temporada inesperado y sensacional ha marcado la Liga española. El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha ganado el premio al mejor entrenador del mes de agosto. En la votación, superó a gigantes del fútbol mundial como José Mourinho, técnico del Real Madrid, y Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. Este arranque fulgurante de un club modesto está sorprendiendo a toda la comunidad del fútbol español. ¿Qué victorias logró el equipo de Flores en agosto y septiembre, y qué puesto ocupa en la tabla? Al final de este artículo, revelaremos la gran intriga: la impresionante racha del Alavés, sus puntos acumulados y todos los detalles de su posición en la clasificación.

Un resultado que deja atrás a los grandes y una competencia feroz

Este reconocimiento al experto ha roto el equilibrio tradicional de fuerzas en La Liga:

Victoria sobre Mourinho y Flick: Los entrenadores de gigantes como el Real Madrid y el FC Barcelona, con plantillas millonarias, fueron superados inesperadamente por el técnico del Alavés;

Estabilidad táctica: Quique Sánchez Flores ha logrado formar un equipo extremadamente sólido y productivo a partir de una plantilla con recursos modestos;

Reconocimiento de aficionados y expertos: En la encuesta oficial, los expertos calificaron los resultados obtenidos por Flores como el mayor logro del mes de agosto.

«A pesar de los grandes nombres y las plantillas costosas, la voluntad y la disciplina táctica mostradas por el Alavés en el campo han sido inigualables este mes», señalan los análisis del fútbol español.

La marcha triunfal del Alavés: de los resultados de agosto a los 5 goles de septiembre

El desempeño del equipo en este inicio de temporada se ha convertido en un verdadero símbolo de coraje:

Un camino invicto en agosto: En agosto, el Alavés disputó tres encuentros en La Liga: una contundente victoria 3-0 contra el Getafe, un empate 1-1 fuera de casa ante el Rayo Vallecano y una victoria crucial por 1-0 contra un rival peligroso, el Villarreal;

El festival de goles de septiembre: La racha victoriosa no se detuvo en otoño: en septiembre, los pupilos de Flores marcaron 5 goles contra Osasuna, celebrando una magnífica victoria por 5-2;

Equilibrio entre ataque y defensa: El club no solo logra defender con rigor, sino también aprovechar las ocasiones en el área rival con gran precisión.

El desenlace principal y el puesto sensacional en la tabla de La Liga

La pregunta más importante para muchos aficionados al fútbol es qué puesto han permitido alcanzar estos exitosos partidos al Alavés en la clasificación. La conclusión y el resultado más importante es que, gracias a esta racha de victorias, el equipo ha elevado su total de puntos a 10 puntos . Actualmente, el Alavés ocupa el 2º puesto de la clasificación de La Liga española y lucha de igual a igual con los líderes.

¿Crees que el Alavés de Quique Sánchez Flores puede luchar seriamente por una plaza en la Champions League esta temporada, o los grandes clubes recuperarán su lugar con el tiempo? ¿Cómo valoras que los entrenadores del Real Madrid y del FC Barcelona hayan sido superados? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia sensacional con los aficionados de La Liga!