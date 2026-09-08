Con el anuncio de la lista de candidatos al Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, el club francés PSG ha establecido un nuevo logro histórico. Nada menos que 10 jugadores del gigante parisino figuran en la lista final de 30 aspirantes. Este resultado es un récord absoluto en la historia del fútbol mundial en cuanto al número de jugadores de un mismo club nominados en un año. ¿Qué estrellas de los pupilos de Luis Enrique han entrado en la prestigiosa lista y a quién pertenecía este récord? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la lista completa de los 10 candidatos récord y todos los detalles de esta marca histórica actualizada.

La hegemonía sin precedentes del superclub parisino en el continente

El reconocimiento al PSG este año demuestra cuánto han elevado su nivel la política del club y el juego colectivo:

Dominio absoluto: Los miembros del equipo parisino representan por sí solos un tercio de la lista de los 30 mejores jugadores del mundo;

Superando su propio récord: El anterior récord histórico también pertenecía al PSG, ya que el año pasado 9 jugadores parisinos fueron nominados al Balón de Oro;

Éxito constante: Los líderes en cada posición, desde la defensa hasta el ataque, han recibido los elogios de los expertos internacionales.

«La inclusión simultánea de 10 jugadores de un mismo equipo en el top 30 del Balón de Oro es un hecho histórico poco común en el fútbol moderno», señalan las crónicas deportivas internacionales.

Las 10 estrellas del PSG nominadas al Balón de Oro

Los jugadores que defienden los colores del club parisino y figuran entre los aspirantes al prestigioso trofeo:

Muro defensivo: Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Willian Pacho;

Centro del campo: João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha;

Bandas y ataque: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, así como el fichaje del pasado verano procedente del FC Barcelona,Ferran Torres.

Decisión principal y posibilidades de premio

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados al fútbol es quién de estos 10 candidatos del PSG está realmente más cerca de ganar el trofeo principal. La conclusión más importante es que, los parisinos no solo batieron el récord mundial con 10 nominados, sino que demostraron una vez más su superioridad en el fútbol europeo en cuanto a nivel de juego colectivo. Los detalles sobre la entrada de los líderes en el podio final y el destino del premio se resolverán pronto.

¿Quién de estos 10 candidatos del PSG crees que merece más el Balón de Oro este año? ¿Crees que la nominación de 10 jugadores del club parisino es justa? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta importante noticia histórica con los aficionados al fútbol!