Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi

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Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi

Superliga de Uzbekistán En el partido central de la 20ª jornada, el club Nasaf de Qarshi recibió al vigente campeón y líder de la competición, el Neftchi de Fergana, logrando una victoria fantástica por 6:2. Este resultado tan abultado e inesperado se convirtió en una verdadera sensación para los aficionados y expertos. Tras el encuentro, el entrenador de los «Dragones», Ruziul Berdiyev, participó en la rueda de prensa, donde analizó detalladamente la táctica de contraataque, el error fatal de Neftchi, las lesiones de los jugadores y la situación financiera del club.

«Nos gustan los rivales ofensivos»: ¿Cómo funcionó el juego de contraataque?

Ruziul Berdiyev explicó tácticamente cómo sus pupilos aprovecharon el fútbol abierto del rival:

  • Goles tempraneros y tranquilidad: «Felicito a todos nuestros aficionados por esta importante victoria tan esperada. Es muy agradable ganar al campeón por un marcador tan amplio. El hecho de que nuestros planes ofensivos funcionaran desde el inicio del partido nos dio una gran tranquilidad y ventaja».

  • Armonía entre contraataque y jugadas a balón parado: «Hoy jugamos como segundo equipo, pero fuimos muy peligrosos en los contraataques y en las jugadas a balón parado. Ese fue el factor clave de nuestra victoria».

  • El fútbol abierto, una ventaja para Nasaf: «Nos cuesta mucho contra los equipos que vienen a Qarshi a defenderse profundamente y a aparcar el autobús. Equipos como Neftchi, que practican un fútbol abierto, nos dejan espacios. Nuestros jugadores son rápidos y están acostumbrados a aprovechar esos huecos. Cuanto más abierto juega el rival contra nosotros, más fácil nos resulta».

Bajas en la plantilla y adaptación de los legionarios

El técnico dio información sobre los cambios obligatorios realizados durante el partido y la competencia en el equipo:

  • El estado de Shala y Murod: «La fatiga se hizo notar porque jugamos cada 4 o 5 días. Shala estaba agotado por la acumulación de partidos y sufrió una pequeña lesión. Asimismo, Murod fue sustituido debido a una pequeña molestia. Espero que no sea nada grave».

  • ¿Tiene el jugador georgiano problemas de peso?: «No tiene sobrepeso, es solo que su proceso de adaptación al equipo está llevando algo de tiempo. Compite con Abbos Gulamov por el mismo puesto. Como Abbos está mostrando un excelente nivel en los últimos partidos, es él quien ocupa la titularidad».

Espíritu ganador y directiva: la cuestión de las deudas se está resolviendo

Se destacó que el estado de ánimo interno del equipo y el apoyo de la directiva juegan un papel decisivo en las victorias:

  • No es un discurso en el vestuario, sino trabajo en el entrenamiento: «La preparación mental no se resuelve con unas pocas palabras en el vestuario. Este proceso comienza con los entrenamientos semanales. El deseo de los chicos de derrotar al vigente campeón era extremadamente fuerte y dieron todo en el campo».

  • Cambios en el club y apoyo de la administración: El entrenador aclaró la cuestión sobre el cambio de presidente del club: «Alisher Kadirov trabaja como presidente del club desde principios de año. El gobernador de la región y todos los responsables están encontrando soluciones a los problemas del equipo. Todas las deudas del club se están liquidando gradualmente. La directiva está haciendo todo lo posible para levantar el ánimo».

¿Crees que el equipo de Ruziul Berdiyev ha reavivado la carrera por el título tras aplastar a Neftchi por 6:2? ¿Cometió el vigente campeón un grave error al elegir un fútbol abierto, o la táctica de Nasaf fue realmente perfecta? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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