Lamine Yamal habló con Frenkie de Jong antes del partido contra el Feyenoord

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, compartió sus impresiones antes del partido de la Champions League contra el Feyenoord de Róterdam. El talentoso jugador, de apenas 19 años, destacó que el duelo contra el rival neerlandés será una prueba importante en su carrera. Este enfrentamiento supone una nueva experiencia a nivel de clubes para el joven futbolista. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Lamine Yamal consultó a su compañero Frenkie de Jong para obtener información detallada sobre el próximo rival. Aunque Yamal ya había jugado en el estadio De Kuip con la selección nacional, aún no se había enfrentado al Feyenoord a nivel de clubes. Por ello, quería conocer más sobre el ambiente del equipo y las capacidades del adversario.

Los consejos de De Jong y la historia del rival

Durante la conversación, el excentrocampista del Ajax, Frenkie de Jong, le recordó al joven español sus raíces futbolísticas y la rivalidad histórica. Como recuerda Yamal entre risas, su experimentado compañero le explicó la importancia de los partidos contra el Feyenoord de una manera peculiar. De Jong enfatizó que apoya al Ajax y que el Feyenoord es su principal rival histórico.

"Frenkie me dijo que él apoya al Ajax y que el Feyenoord es su principal rival", — cita la publicación a Yamal. Asimismo, el joven extremo añadió que siempre le gusta enfrentarse a equipos que no conoce y que esto le da una motivación extra.

Nuevo estatus en el FC Barcelona

Antes del partido contra el club de Róterdam, Lamine Yamal también habló sobre su creciente estatus en la plantilla azulgrana. A pesar de tener solo 19 años, su nombramiento como quinto capitán demuestra su creciente influencia en el equipo. El joven futbolista también habló sobre los líderes que le sirven de ejemplo en situaciones difíciles y en el campo.

Según la fuente, Lamine Yamal señaló a Frenkie de Jong, Raphinha, Pedri y Eric García como sus principales referentes y modelos a seguir. La joven estrella del equipo expresó su deseo de seguir creciendo con el apoyo de estos jugadores experimentados y se declaró listo para defender dignamente los colores del FC Barcelona en la Champions League.