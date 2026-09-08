Se anuncia la alineación oficial del Manchester City contra el Oporto

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Se anuncia la alineación oficial del Manchester City contra el Oporto

En la primera jornada de la nueva temporada de la Liga de Campeones, el equipo inglés del Manchester Cityviaja para enfrentarse al club portugués del Oporto. Este encuentro, que tendrá lugar en tierras portuguesas, comenzará a las 23:59. Se ha anunciado la decisión oficial sobre nuestro defensa Abduqodir Husanov, quien es el centro de atención de todos los aficionados al fútbol: nuestro compatriota comenzará el partido desde el banquillo. Entonces, ¿qué estrellas ha decidido alinear el entrenador y cuál es el esquema táctico del equipo? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la alineación titular completa de los «Cityzens» línea por línea y todos los detalles sobre la hora de inicio del partido.

Primer paso en la Champions y una prueba difícil en Portugal

El camino del Manchester City en el escenario continental comienza con un choque serio:

  • Nuevo inicio en la competición europea: Los «Cityzens» buscan empezar la competición con una victoria con una plantilla renovada;

  • Resistencia y presión: El Oporto es un rival peligroso, capaz de ofrecer una resistencia feroz contra cualquier club gigante en su propio estadio;

  • Hora del partido: Este choque central, que mantendrá en vilo a los amantes del fútbol europeo, comenzará a las 23:59, hora de Taskent.

«Cada partido fuera de casa en la Liga de Campeones exige una lucha táctica compleja. Es crucial tomar la iniciativa desde los primeros minutos en el campo rival», señalan los analistas.

La suplencia de Husanov y la competencia en la plantilla

La situación del legionario uzbeko y la decisión de los entrenadores son objeto de amplio debate entre los aficionados:

  • Inicio desde el banquillo: Abduqodir Husanov, quien ha sido muy activo en varios partidos, figura en la convocatoria pero comenzará el juego en el banquillo por decisión técnica;

  • Oportunidad durante el partido: Dada la intensidad del encuentro y las necesidades en la línea defensiva, la probabilidad de que Husanov entre en la segunda parte se considera muy alta;

  • Fuerte competencia: Debido a la presencia de jugadores de alto nivel en el centro y en las bandas de la defensa, continúa una intensa lucha interna por la titularidad.

La solución principal y la alineación titular oficial del Manchester City

La cuestión más importante que interesa a la mayoría de los aficionados al fútbol es qué jugadores alinearán los «Cityzens» desde el primer minuto hoy. La decisión final y la conclusión es que, el once inicial oficial anunciado por el entrenador es el siguiente:

  • Portero: Gianluigi Donnarumma;

  • Línea defensiva: Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias, Joško Gvardiol;

  • Centrocampistas: Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández, Rayan Cherki;

  • Delanteros: Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland.

Así, el equipo se apoyará en Haaland en el centro del ataque a las 23:59 en Lisboa, mientras que Abduqodir Husanov esperará su oportunidad en el banquillo.

¿Crees que Abduqodir Husanov entrará al campo durante el partido y podrá el Manchester City lograr una victoria convincente fuera de casa contra el Oporto? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta importante noticia de fútbol con todos los aficionados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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