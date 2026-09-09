OpenAI presenta el modelo ChatGPT Images 2.5

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OpenAI presenta el modelo ChatGPT Images 2.5

OpenAI ha presentado su nuevo modelo de generación de imágenes, ChatGPT Images 2.5. La nueva versión es hasta un 50 % más rápida que el modelo anterior Images 2.0. Además, refleja la luz natural y las texturas con mayor precisión y conserva mejor los objetos principales en las imágenes cargadas como referencia.

El nuevo modelo también ha ampliado las capacidades de edición de imágenes. El usuario no solo puede modificar una parte específica mediante instrucciones de texto, sino que también puede dejar anotaciones directamente en la imagen o dibujar el objeto necesario.

Se ha añadido la función Sketch a ChatGPT. A través de ella, el usuario puede dibujar su idea directamente y utilizarla como referencia para la imagen final.

También han aparecido plantillas predefinidas para formatos populares, como pósteres y fotos de productos. Esto permite a los usuarios trabajar sobre una base existente en lugar de empezar la creación de imágenes desde cero.

Según OpenAI, Images 2.5 conserva mejor los aspectos clave de la imagen durante procesos de edición sucesivos. Por ejemplo, al cambiar un objeto o un fondo, es más probable que los demás detalles mantengan su apariencia original.

También se han introducido dos nuevos modelos para desarrolladores a través de la API. GPT-Image-2.5 Flare combina velocidad, calidad y capacidades de edición, y está diseñado para tareas como la generación de alto volumen, contenido para redes sociales e imágenes de productos.

GPT-Image-2.5 Sunburst ha sido desarrollado para tareas creativas y de edición ricas en detalles que requieren un control preciso. Su tiempo de generación puede ser mayor que el de Flare.

ChatGPT Images 2.5 se está implementando para los usuarios de ChatGPT en computadoras, teléfonos inteligentes y versión web, así como para ChatGPT Work y Codex.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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