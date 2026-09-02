Restaurante misterioso en India: los clientes cenan entre tumbas

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Restaurante misterioso en India: los clientes cenan entre tumbas

Un restaurante inusual en Ahmedabad, India, está atrayendo la atención por su atmósfera poco común. Aquí, los clientes pueden ver antiguas tumbas mientras comen.

Ubicado en el área de Lal Darwaza, Lucky Restaurant, también conocido como New Lucky Restaurant, dispone sus mesas alrededor de las tumbas. Estas están separadas por pequeñas vallas metálicas.

La administración del restaurante limpia las tumbas diariamente y las decora con flores como señal de respeto hacia los difuntos.

Las tumbas no fueron trasladadas

La historia del restaurante se remonta a la década de 1950. En aquel entonces, se estableció una pequeña casa de té junto al cementerio. Más tarde, el negocio se expandió y se construyó el restaurante.

Sin embargo, las tumbas del área no fueron trasladadas. Se dejaron en su lugar original y las mesas se colocaron alrededor de ellas.

A pesar de su aspecto inusual, el restaurante ha estado operando durante décadas. Curiosamente, el establecimiento no tiene sitio web oficial ni páginas en redes sociales. Es conocido principalmente a través de las recomendaciones de los clientes y su reputación local.

El restaurante ofrece una variedad de platos. No obstante, el té y los panecillos se encuentran entre los productos más pedidos.

El lugar también es famoso entre los lugareños como un sitio que «trae suerte». Algunos clientes lo visitan antes de eventos importantes, decisiones de negocios o exámenes para pedir buena fortuna.

Otro aspecto único del restaurante es su conexión con el famoso pintor indio M.F. Husain . Según se informa, el artista visitaba este lugar regularmente.

Una de sus pinturas aún se conserva y se exhibe en el restaurante.

De esta manera, el Lucky Restaurant, con décadas de historia, se ha convertido no solo en un lugar para comer, sino en parte de la cultura local única de Ahmedabad. Sigue despertando el interés de turistas y residentes por su atmósfera inusual, su historia y sus tradiciones únicas.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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