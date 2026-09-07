Ravshan Haydarov anuncia la convocatoria final de la selección sub-23 para Japón

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Ravshan Haydarov anuncia la convocatoria final de la selección sub-23 para Japón

Uzbekistán sub-23 El seleccionador nacional, Ravshan Haydarov, ha anunciado oficialmente la lista definitiva de jugadores que representarán a nuestro país en los próximos Juegos Asiáticos en Japón. Para este importante evento deportivo continental, el cuerpo técnico, con metas ambiciosas, ha convocado a los jóvenes talentos de la Superliga local junto a un legionario que adquiere experiencia en Europa en el club belga Antwerp. Este equipo, formado por jugadores prometedores, está movilizado para luchar únicamente por el campeonato en una competición de alta competitividad.

Análisis de la plantilla: Convocatoria desde Europa y el bloque sólido del Nasaf

La selección elegida por Ravshan Haydarov presenta varios puntos clave y notables:

  • Legionario desde Bélgica: El talentoso centrocampista Muhammadali O‘rinboyev, que juega en el Antwerp, ha sido incluido en la lista como la principal fuerza ofensiva del equipo;

  • La superioridad del Nasaf: Se han convocado 5 jugadores del club de Qarshi (especialmente en la línea defensiva), lo que favorece la cohesión y el entendimiento mutuo;

  • La base del Lokomotiv y el Olimpik Mobiuz: Los jóvenes de los clubes de la capital y el delantero Amirbek Saidov, con experiencia en torneos internacionales, están listos para amenazar la portería rival.

Lista oficial completa de la selección de Uzbekistán sub-23:

Los 23 futbolistas que competirán en los campos de Japón se distribuyen por posiciones de la siguiente manera:

  • Porteros: Samandar Muratbayev (Nasaf), Maksim Murkayev (Pakhtakor), Umar Rustamov (Olimpik Mobiuz);

  • Defensas: G‘iyos Rizaqulov (Qizilqum), Dilshod Murtazoyev, Quvonch Xushvaqtov, Diyor Abdunazarov (todos del Nasaf), Dilshod Abdullayev (Pakhtakor), Ro‘ziboy Fayzullayev, Saidxon Hamidov (ambos del Olimpik Mobiuz);

  • Centrocampistas: Ravshan Xayrullayev (Bukhara), Muhammadali Reimov (Lokomotiv), Saidumar Saidnurullayev (Metallurg), Sardor Bahromov (Nasaf), Ollobergan Karimov (Sogdiana), Azizbek To‘lqinbekov (Bunyodkor), Oybek O‘rmonjonov (Dinamo), Asilbek Jumayev (Neftchi), Muhammadali O‘rinboyev (Antwerp, Bélgica);

  • Delanteros: Shodiyor Shodiboyev, Nurlan Ibraimov (ambos del Lokomotiv), Firdavs Abdurahmonov (Dinamo), Amirbek Saidov (Sogdiana).

Rivales del grupo C y el inicio decisivo el 15 de septiembre

Nuestros representantes tienen por delante encuentros de gran responsabilidad en los Juegos Asiáticos:

  • Composición del grupo: Según el sorteo, Uzbekistán sub-23 ha quedado encuadrado en el grupo C y se enfrentará a las selecciones de Filipinas, Kuwait y Vietnam;

  • Primera jornada: Nuestra selección comenzará su andadura en el torneo el 15 de septiembre con el primer partido contra Filipinas;

  • Clasificación para los playoffs: Terminar primero en el grupo permite enfrentarse a rivales más accesibles en las siguientes fases, por lo que cada victoria tiene una importancia estratégica.

¿Cree que esta plantilla joven elegida por Ravshan Haydarov es capaz de ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Japón? ¿Qué otro jugador talentoso le hubiera gustado ver en esta lista? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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