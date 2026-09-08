Arman Tsarukyan rechaza subir de peso tras Islam Makhachev

Uno de los principales contendientes de la división de peso ligero de la UFC Arman Tsarukyan abordó la cuestión de un posible combate contra el ex campeón Islam Makhachev, declarando que no tiene intención de subir precipitadamente a la categoría de 77 kg (peso wélter). Aunque la rivalidad entre ambos atletas ha captado la atención de los aficionados durante mucho tiempo, el luchador armenio ha elegido un plan ambicioso y totalmente distinto para su carrera. ¿Qué récord histórico busca Tsarukyan en el peso ligero y por qué no tiene prisa por subir de categoría? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: el récord del luchador, su objetivo de defensas del cinturón y todos los detalles de su declaración sobre las categorías de peso.

Plan histórico en el peso ligero y objetivo de récord absoluto

Arman Tsarukyan quiere dejar su nombre en la historia de su propia división antes de distraerse con otras categorías:

Defender el cinturón 5 veces: Una vez que se convierta en campeón de peso ligero, Tsarukyan tiene como objetivo defender su título con éxito al menos cinco veces;

Superar las estadísticas de Makhachev: Ha señalado que Islam Makhachev ha defendido su cinturón cuatro veces, y Arman quiere elevar esa cifra a cinco para convertirse en el poseedor del récord absoluto;

Un punto de inflexión en su carrera: Destacó que solo después de una quinta defensa exitosa considerará seriamente retirarse o subir a una categoría superior.

«¿Pelear contra Makhachev? No, primero quiero defender mi cinturón de campeón de peso ligero al menos cinco veces y batir el récord. Islam lo defendió cuatro veces, yo lo haré cinco, y luego veremos», declaró firmemente Tsarukyan.

La decisión principal y la razón para no subir a los 77 kg

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados a las MMA es por qué Tsarukyan se abstiene de enfrentarse a Islam Makhachev en el peso wélter. La conclusión y decisión principal es que, Arman admitió que no está físicamente preparado para subir a la división superior en este momento. Declaró abiertamente que aún necesita aumentar considerablemente su masa muscular para rendir al máximo nivel en los 77 kg. Por ello, no tiene intención de arriesgarse en una categoría superior sin haber cumplido antes sus objetivos en el peso ligero.

¿Crees que Arman Tsarukyan podrá ganar el cinturón de peso ligero y defenderlo con éxito cinco veces? ¿Consideras correcta su decisión de no subir precipitadamente a los 77 kg tras Islam Makhachev? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este interesante análisis de artes marciales con tus amigos!