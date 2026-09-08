Apple se prepara para presentar su primer iPhone plegable

Una de las empresas más influyentes del mundo tecnológico, Apple, se prepara para celebrar su ceremonia anual de presentación. Según ixbt.com, este gran evento comenzará el 9 de septiembre a las 10:00 PDT, y se espera que en él se revele la novedad largamente esperada: un smartphone plegable. La llegada de este dispositivo al mercado marca el inicio de una nueva era para Apple, ya que la compañía introduce este tipo de tecnología casi siete años después de que fuera presentada por su principal competidor, Samsung. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La compañía ha creado todas las condiciones necesarias para transmitir esta inesperada e importante presentación. Los espectadores pueden seguir la ceremonia directamente a través del sitio oficial de eventos de Apple o mediante una página especial en YouTube. Ya es posible activar las notificaciones de recordatorio en YouTube, lo que permite a los usuarios no perderse ningún momento importante.

Nueva generación de dispositivos y política de precios

La atención principal del evento se centrará, como se esperaba, en el smartphone plegable, que se presume se llamará iPhone Ultra. Sin embargo, la presentación no se limitará solo a este dispositivo. Para los usuarios que prefieren los gadgets tradicionales o que no desean pagar el precio estimado de 2000 USD por los teléfonos plegables, se espera que Apple también presente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Cabe destacar que el modelo estándar iPhone 18 no se mostrará en esta presentación y su lanzamiento está previsto para el próximo año.

Además de la nueva línea de smartphones, se espera que la corporación actualice otros tipos de dispositivos. En particular, altavoces HomePod actualizados, una nueva generación de auriculares AirPods con cámara integrada y los últimos modelos de relojes inteligentes Apple Watches. Estas actualizaciones integrales están despertando un gran interés en el mercado tecnológico.

Cambios en la dirección e importancia histórica

La próxima ceremonia de presentación tiene una importancia crucial para Apple, no solo desde el punto de vista de las novedades tecnológicas, sino también de los cambios históricos. Tras la salida de Tim Cook, quien dirigió la empresa durante muchos años, esta gran presentación de productos será el primer evento de este tipo bajo el liderazgo del nuevo CEO, John Ternus.

Según los expertos, para John Ternus este evento servirá como una prueba que demostrará qué tan exitoso será el inicio de esta nueva etapa en la gestión de la empresa. Al entrar en el mercado de los smartphones plegables, aunque sea con retraso, Apple pretende demostrar una vez más su potencial innovador y fortalecer su posición en un entorno competitivo.