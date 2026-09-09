Duelos intensos en la Carabao Cup: el Newcastle se lleva la victoria en los últimos minutos

·2·Deportes
Duelos intensos en la Carabao Cup: el Newcastle se lleva la victoria en los últimos minutos

Han concluido los encuentros de la 3ª ronda de la Carabao Cup, ofreciendo a los aficionados todo el drama del fútbol de copa. Varios equipos de la Premier League sellaron su pase a la siguiente fase tras partidos muy disputados. La determinación del Newcastle bajo presión fuera de casa, el fútbol convincente del Crystal Palace y el festival goleador del Bournemouth fueron los protagonistas de la noche. ¿Quiénes marcaron dobletes o hat-tricks? ¿Qué equipos se despidieron del torneo? Al final del artículo, detallamos el protocolo completo de la 3ª ronda, los minutos de los goles y los resultados.

La difícil victoria del Newcastle y la gran superioridad del Crystal Palace

En esta noche de copa, los equipos favoritos lograron la victoria bajo diferentes escenarios:

  • El golpe decisivo de Willock: El Newcastle se enfrentó a una firme resistencia del Millwall fuera de casa, y el destino del partido se decidió en el minuto 81 gracias al único gol de Joe Willock para los visitantes (0:1);

  • Gran éxito en Londres: El Crystal Palace recibió al Middlesbrough en casa, anotando 3 goles sin respuesta y avanzando con facilidad a la siguiente ronda;

  • La victoria mínima del Sunderland: En un encuentro intenso, el Sunderland venció al Hull City por 1:0, eliminando a su rival de la competición.

«Jugar fuera de casa contra equipos de divisiones inferiores en las copas inglesas siempre es peligroso, pero los favoritos supieron mantener la calma para asegurar el resultado», señala la prensa inglesa.

El héroe de la noche: 4 goles sin respuesta y un hat-trick del Bournemouth

El partido más prolífico de la jornada se vivió en Bournemouth:

  • El recital perfecto de Christie: El centrocampista del Bournemouth, Ryan Christie, sacudió la defensa rival marcando en los minutos 7, 69 y 88, logrando un hat-trick en el partido de copa;

  • El punto final en el tiempo añadido: En el minuto 90+4, Ryan puso el 4:0 definitivo, cerrando el camino del Lincoln en la competición con una abultada derrota.

Resultados completos de los encuentros

Lo más importante para los aficionados son los marcadores finales y los minutos exactos de los goleadores. La conclusión principal es que, los partidos de la 3ª ronda de la Carabao Cup se recordarán por la victoria de los favoritos:

  • Millwall – Newcastle — 0:1 (Gol: Willock 81);

  • Crystal Palace – Middlesbrough — 3:0 (Goles: Larsen 37, 53, Kamada 72);

  • Sunderland – Hull City — 1:0 (Gol: Talbi 71);

  • Bournemouth – Lincoln — 4:0 (Goles: Christie 7, 69, 88, Ryan 90+4).

Gracias a estas victorias, el Newcastle, Crystal Palace, Sunderland y Bournemouth aseguraron su pase a la siguiente ronda de la Carabao Cup.

¿Quién crees que es el principal candidato para ganar la Carabao Cup esta temporada? ¿Están estas victorias sufridas del Newcastle a la altura de sus ambiciones de título? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con los amantes del fútbol inglés!

Англия Лига кубогиCarabao CupНюкаслКристал ПэласБорнмутСандерлендМидлсброЛинколн
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El jugador del Manchester City que ha impresionado a Enzo MarescaEl jugador del Manchester City que ha impresionado a Enzo MarescaHoy, 07:37El Inter hace historia a pesar de la derrota: ¡récord absoluto contra el Real Madrid!El Inter hace historia a pesar de la derrota: ¡récord absoluto contra el Real Madrid!Hoy, 07:30Problema serio en el City: Maresca explica el error relacionado con DonnarummaProblema serio en el City: Maresca explica el error relacionado con DonnarummaHoy, 07:12¿Puede el MU dar la sorpresa en el inicio de la UCL? ¡Un legionario uzbeko contra el gigante inglés!¿Puede el MU dar la sorpresa en el inicio de la UCL? ¡Un legionario uzbeko contra el gigante inglés!Hoy, 07:04Yamal revela la regla de oro del fútbol moderno: «¡Sin esto, pierdes!»Yamal revela la regla de oro del fútbol moderno: «¡Sin esto, pierdes!»Hoy, 06:54El doblete de Erling Haaland da la victoria al Manchester CityEl doblete de Erling Haaland da la victoria al Manchester CityHoy, 02:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi
Ruziul Berdiyev habla tras la aplastante victoria 6:2 contra Neftchi