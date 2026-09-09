Duelos intensos en la Carabao Cup: el Newcastle se lleva la victoria en los últimos minutos

Han concluido los encuentros de la 3ª ronda de la Carabao Cup, ofreciendo a los aficionados todo el drama del fútbol de copa. Varios equipos de la Premier League sellaron su pase a la siguiente fase tras partidos muy disputados. La determinación del Newcastle bajo presión fuera de casa, el fútbol convincente del Crystal Palace y el festival goleador del Bournemouth fueron los protagonistas de la noche. ¿Quiénes marcaron dobletes o hat-tricks? ¿Qué equipos se despidieron del torneo? Al final del artículo, detallamos el protocolo completo de la 3ª ronda, los minutos de los goles y los resultados.

La difícil victoria del Newcastle y la gran superioridad del Crystal Palace

En esta noche de copa, los equipos favoritos lograron la victoria bajo diferentes escenarios:

El golpe decisivo de Willock: El Newcastle se enfrentó a una firme resistencia del Millwall fuera de casa, y el destino del partido se decidió en el minuto 81 gracias al único gol de Joe Willock para los visitantes (0:1);

Gran éxito en Londres: El Crystal Palace recibió al Middlesbrough en casa, anotando 3 goles sin respuesta y avanzando con facilidad a la siguiente ronda;

La victoria mínima del Sunderland: En un encuentro intenso, el Sunderland venció al Hull City por 1:0, eliminando a su rival de la competición.

«Jugar fuera de casa contra equipos de divisiones inferiores en las copas inglesas siempre es peligroso, pero los favoritos supieron mantener la calma para asegurar el resultado», señala la prensa inglesa.

El héroe de la noche: 4 goles sin respuesta y un hat-trick del Bournemouth

El partido más prolífico de la jornada se vivió en Bournemouth:

El recital perfecto de Christie: El centrocampista del Bournemouth, Ryan Christie, sacudió la defensa rival marcando en los minutos 7, 69 y 88, logrando un hat-trick en el partido de copa;

El punto final en el tiempo añadido: En el minuto 90+4, Ryan puso el 4:0 definitivo, cerrando el camino del Lincoln en la competición con una abultada derrota.

Resultados completos de los encuentros

Lo más importante para los aficionados son los marcadores finales y los minutos exactos de los goleadores. La conclusión principal es que, los partidos de la 3ª ronda de la Carabao Cup se recordarán por la victoria de los favoritos:

Millwall – Newcastle — 0:1 (Gol: Willock 81);

Crystal Palace – Middlesbrough — 3:0 (Goles: Larsen 37, 53, Kamada 72);

Sunderland – Hull City — 1:0 (Gol: Talbi 71);

Bournemouth – Lincoln — 4:0 (Goles: Christie 7, 69, 88, Ryan 90+4).

Gracias a estas victorias, el Newcastle, Crystal Palace, Sunderland y Bournemouth aseguraron su pase a la siguiente ronda de la Carabao Cup.

¿Quién crees que es el principal candidato para ganar la Carabao Cup esta temporada? ¿Están estas victorias sufridas del Newcastle a la altura de sus ambiciones de título? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con los amantes del fútbol inglés!