Sindarov vuelve a poner de rodillas a Anand: llega el duelo decisivo...

En la Tech Mahindra Global Chess League, que se celebra en Bangalore (India) con una bolsa de premios de un millón de dólares, nuestro compatriota Javohir Sindarov ha logrado otra gran victoria.

El uzbeko gran maestro jugó dos partidas en una misma jornada, empatando primero contra Maxime Vachier-Lagrave y derrotando después al cinco veces campeón del mundo Viswanathan Anand. Lo más sorprendente es que Sindarov ha logrado vencer a Anand por segunda vez en este torneo.

Estos resultados han permitido al equipo American Gambits dar un salto espectacular en la clasificación general.

Sindarov vuelve a superar a Anand

Los American Gambits se enfrentaron a los PBG Alaskan Knights, liderados por Viswanathan Anand, en el segundo encuentro.

El enfrentamiento terminó con un marcador de 12:9 a favor del equipo de Sindarov. Una de las victorias clave del equipo fue asegurada por el propio Javohir.

Jugando con las piezas negras, Sindarov volvió a derrotar a la leyenda del ajedrez Viswanathan Anand.

Cabe destacar que Javohir ya había vencido a Anand en la primera ronda del torneo.

De este modo, el ajedrecista uzbeko se ha convertido en uno de los pocos que ha derrotado al cinco veces campeón del mundo dos veces en una misma competición.

Primero un empate contra Vachier-Lagrave

El primer encuentro del día fue bastante complicado para los American Gambits.

El equipo perdió 6:11 ante el club Mumba Masters, liderado por Maxime Vachier-Lagrave.

A pesar de ello, en su tablero, Sindarov mostró un juego sólido contra el gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave, terminando la partida en tablas.

Otra representante del equipo, Bibisara Assaubayeva, también acordó un empate con Harika Dronavalli.

La tabla cambió por completo en una noche

Tras los resultados de ayer, la situación ha mejorado considerablemente para los American Gambits.

Equipo Puntos American Gambits 9 Alpine SG Pipers 9 Mumba Masters 9 Ganges Grandmasters 9 Triveni Continental Kings 6 PBG Alaskan Knights 6

El equipo de Sindarov iba tercero con 6 puntos el día anterior. Ahora, gracias a los criterios de desempate, lidera el torneo con 9 puntos.

Los Alpine SG Pipers, liderados por Magnus Carlsen, también ocupan el segundo lugar con 9 puntos.

El rival de Sindarov hoy: Firouzja

Javohir Sindarov se enfrenta ahora a otra prueba seria.

Hoy, los American Gambits se enfrentarán a los Triveni Continental Kings, que van últimos con 6 puntos.

El duelo central de este encuentro acaparará toda la atención de los aficionados al ajedrez:

Javohir Sindarov contra Alireza Firouzja.

El famoso gran maestro, que defiende los colores de Francia, también necesita una victoria para hacer subir a su equipo.

¿Quiénes forman el equipo de Sindarov?

Javohir Sindarov juega esta temporada en el primer tablero (Icon) de los American Gambits.

Entre sus compañeros se encuentran:

la kazaja Bibisara Assaubayeva;

el ruso Daniil Dubov;

el indio Nihal Sarin;

el francés Marc-Andria Maurizzi;

la maestra internacional española Sara Khadem.

Tal composición permite al equipo luchar entre los colectivos más fuertes del torneo.

Otro gran choque en el torneo de un millón de dólares

En el torneo Tech Mahindra Global Chess League de Bangalore, seis equipos compiten por una bolsa de premios total de un millón de dólares.

Por ahora, los American Gambits han tomado el liderato. Pero la diferencia entre los primeros puestos es muy pequeña, con varios equipos sumando 9 puntos.

Por ello, el duelo Sindarov-Firouzja de hoy tiene una importancia crucial, no solo por el enfrentamiento personal entre los jugadores, sino también para toda la clasificación del torneo.

Tras vencer a Anand una vez más ayer y llevar a su equipo a lo más alto, Sindarov se sienta ahora frente a Firouzja. El gran maestro ¿podrá el uzbeko, con una victoria hoy, acercar un poco más a los American Gambits al título?