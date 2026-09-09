¡Récord increíble de Haaland: supera a una leyenda en la historia de la Champions League!

Desde la primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Champions League, del Manchester City el arma letal de los últimos años Erling Haaland ha oficializado un nuevo logro histórico. En el partido contra el equipo portugués del FC Porto, el delantero noruego perforó la portería rival en dos ocasiones, otorgando a su equipo una victoria sólida de 2-0 y ascendiendo al 7.º puesto en la lista de máximos goleadores de la historia de la competición de clubes más importante del continente. Su aterradora eficacia, con un promedio de un gol por partido, vuelve a asombrar al mundo del fútbol. Entonces, ¿qué récord batió Haaland y qué leyendas del fútbol mundial tiene por delante? Al final del artículo, descubrirá la intriga principal: la lista de los mejores francotiradores de la historia de la Champions y todos los detalles sobre el único rival principal que sigue activo en la competición.

Thomas Müller superado: ¡59 goles en 59 partidos!

Las estadísticas de la «máquina de goles» noruega muestran cifras fenomenales, raramente vistas en el fútbol moderno:

Doblete contra el FC Porto: En la primera jornada de la fase de liga, Haaland demostró plenamente su talento, sellando el destino del partido con dos disparos precisos;

Eficacia perfecta del 100%: Tras este encuentro, la cuenta del delantero en la Champions League alcanzó los 59 goles en 59 partidos, lo que significa al menos un gol por partido;

Superar a la leyenda de Múnich: Gracias a este resultado, superó al orgullo de Alemania y del Bayern Múnich, Thomas Müller. Müller necesitó 163 partidos para marcar 57 goles.

«La velocidad a la que Erling Haaland marca goles y alcanza la marca de 59 goles en solo 59 partidos ha establecido un estándar completamente nuevo en los anales de la Champions League», señalan los comentaristas deportivos.

Los mejores francotiradores de la historia de la Champions: ¿quién espera a Haaland?

Por delante de Haaland, que ocupa el 7.º lugar, solo quedan goleadores legendarios cuyos nombres están escritos con letras de oro en la historia del fútbol:

Raúl González y Kylian Mbappé — ambos delanteros tienen 71 goles cada uno;

Karim Benzema — autor de 90 goles en la competición;

Robert Lewandowski — en el tercer puesto con 109 goles;

Lionel Messi — segundo con 129 goles;

Cristiano Ronaldo — sigue siendo el poseedor absoluto del récord de la competición con 140 goles.

La carrera histórica con Mbappé

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados al fútbol es si Haaland podrá superar a estas leyendas y quién será su principal rival en la Champions League. La conclusión más importante es que, entre estos 7 máximos goleadores, solo dos jugadores —Erling Haaland y Kylian Mbappé— continúan activamente jugando en la Champions League hoy en día. Todas las demás leyendas (Ronaldo, Messi, Benzema, Raúl) han dejado Europa o se han retirado. Esto significa que en los próximos años habrá una carrera histórica sin cuartel entre Haaland y Mbappé para apoderarse del trono de 140 goles de Cristiano Ronaldo.

¿Crees que Erling Haaland podrá batir el récord de 140 goles de Cristiano Ronaldo antes del final de su carrera y convertirse en el máximo goleador de la historia de la Champions? ¿Podrá Mbappé superarlo en esta carrera? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia sobre este importante récord histórico con todos los aficionados al fútbol!