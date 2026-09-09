Problema serio en el City: Maresca explica el error relacionado con Donnarumma

En un nuevo y tenso enfrentamiento de la Liga de Campeones tras derrotar al club portugués Porto, Manchester Cityreveló un problema táctico importante en su plantilla a pesar de la victoria. En la segunda parte, el portero de los «citizens», Gianluigi Donnarumma, cometió un error muy peligroso cerca de su área, aunque el rival no pudo aprovecharlo. Tras el partido, el entrenador Enzo Maresca dio su opinión y aclaró dónde reside realmente el problema. ¿Quién está poniendo en aprietos al famoso portero italiano y qué exige exactamente el técnico a sus jugadores? Al final del artículo, revelamos la intriga principal: las instrucciones estrictas de Maresca y los detalles sobre la estrella que decidió el destino del encuentro.

El error de pase que pone en aprietos al portero y la declaración de Maresca

La situación peligrosa contra el Porto generó debate en la prensa, pero Maresca defendió a su guardameta:

El error no es personalmente de Donnarumma: Según el entrenador, el pase impreciso del portero italiano no fue su culpa, sino consecuencia de una mala decisión de sus compañeros al pasar el balón hacia atrás;

Presión excesiva sobre el portero: El técnico señaló que el equipo tiene la costumbre de devolver el balón al portero de forma excesiva e injustificada;

Atajadas decisivas: Maresca recordó que Donnarumma salvó al equipo de goles seguros en varias ocasiones durante el reciente partido contra Coventry, expresando su plena satisfacción con su estado de forma actual.

«A veces le damos demasiados pases a Donnarumma. Siempre digo: solo hay que pasar al portero cuando no queda otra solución. En otros casos, no es necesario devolverle el balón a Gigio», enfatizó Enzo Maresca.

El héroe decisivo del encuentro

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados es cómo, a pesar de estos errores peligrosos frente a la portería, Manchester Citylogró mantener la victoria. La solución y conclusión más importante es que, el gigante inglés superó las situaciones problemáticas y se llevó la victoria final gracias a una habilidad ofensiva letal. Erling Haaland anotó ambos goles, logrando un nuevo doblete y dando a su equipo un éxito convincente de 2-0. Sin embargo, se esperan cambios serios en los próximos partidos tras las instrucciones de Maresca sobre los pases hacia atrás.

¿Cree que en el fútbol moderno es beneficioso para el equipo que los defensas jueguen constantemente hacia atrás con el portero, o esto abre la puerta a riesgos y errores innecesarios? ¿Cómo evalúa la postura de Maresca hacia Donnarumma? Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta importante noticia de fútbol con los aficionados de Manchester City!