Trump afirma que el precio del petróleo caerá drásticamente si termina el conflicto con Irán

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Trump afirma que el precio del petróleo caerá drásticamente si termina el conflicto con Irán

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump predijo una caída drástica en los precios del petróleo después de que termine el conflicto con Irán. Según él, el precio del petróleo podría caer a 3 dólares por barril, y luego el precio de la gasolina en las gasolineras de EE. UU. podría bajar de los 2 dólares por galón. Así lo informó Interfax.ru.

Trump expresó estas opiniones en la red social Truth Social. Dijo que la caída en los precios del petróleo ocurriría rápidamente después de que el conflicto termine y Estados Unidos gane la guerra contra Irán.

«Una vez que ganemos la guerra contra Irán, los precios del petróleo caerán drásticamente. Tres dólares por galón, y finalmente incluso menos de dos dólares», escribió el presidente de EE. UU.

Trump enfatizó que la caída de los precios no tomaría mucho tiempo.

El pronóstico sobre los precios del petróleo y el combustible también podría afectar el costo del combustible para automóviles en los Estados Unidos. El énfasis principal de la declaración del presidente está en reducir el precio de la gasolina.

Asimismo, Trump reiteró que no se permitirá que Irán posea armas nucleares.

Estados UnidosDonald TrumpIránPetróleoGasolina
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Nodirbek Razzokov
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