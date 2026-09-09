El jugador del Manchester City que ha impresionado a Enzo Maresca

« Manchester City» y su entrenador Enzo Maresca expresaron su satisfacción tras el debut del nuevo jugador en la Champions League. A sus 18 años, Ayyoub Bouaddi impresionó al técnico en el partido contra el FC Porto (2-0).

Bouaddi jugó 75 minutos. Pero lo que sorprendió a Maresca no fue solo su técnica o sus estadísticas, sino su reacción tras un error.

«Jugó muy bien»

En la rueda de prensa posterior al partido, le preguntaron a Maresca sobre el debut del joven jugador. El técnico respondió con una sonrisa.

«Jugó muy bien», dijo Maresca.

Sin embargo, las siguientes palabras del entrenador mostraron por qué Bouaddi llamó especialmente la atención.

La mayor impresión: la reacción tras el error

Maresca recordó que en un partido anterior contra el Coventry, el joven jugador perdió el balón dos veces.

Normalmente, para un jugador de 18 años, tales errores pueden aumentar la presión psicológica. Pero Bouaddi tomó la situación de otra manera.

«Perdió el balón dos veces en ese partido, pero después de los errores, en lugar de ponerse nervioso, volvió tranquilamente a defender y se reincorporó al juego».

Según Maresca, este aspecto demostró la madurez del joven futbolista.

Maresca: «Ayyoub me ha impresionado»

« Manchester City» cuenta con muchos jugadores de los que se exige un alto nivel de rendimiento. Por ello, el técnico destacó que es natural esperar mucho de líderes como Erling Haaland, Rúben Dias o Mateo Kovačić.

Pero a pesar de tener solo 18 años, Bouaddi fue reconocido al mismo nivel que ellos.

«Es natural esperar tal rendimiento de Erling, Rúben o Mateo, pero Ayyoub me ha impresionado. Solo tiene 18 años, pero hizo un gran partido».

Estas palabras demuestran la gran confianza que Maresca tiene en el joven centrocampista.

Podría comenzar una nueva competencia en el equipo

El juego de Bouaddi ha dejado una impresión positiva no solo en el entrenador, sino también en sus compañeros.

Según Maresca, los jugadores están contentos de que un nuevo competidor fuerte se haya unido al equipo, ya que ven el potencial de Bouaddi en acción.

Esto indica que el papel del jugador de 18 años en « Manchester City» pronto podría ser aún mayor.

¿Está justificado el traspaso de 95 millones de euros?

Ayyoub Bouaddi se trasladó del Lille al Manchester City el pasado agosto.

Su traspaso está valorado en unos 95 millones de euros sin incluir bonificaciones.

Una suma tan grande aumenta naturalmente la presión sobre el jugador. Pero Bouaddi está demostrando que es capaz de soportarla.

Su partido de Champions League contra el Porto fue la señal más seria de que el joven no es solo un talento para el futuro, sino alguien capaz de competir por un puesto titular desde ahora.