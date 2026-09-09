En el inicio de la nueva temporada de la Champions League, el Manchester City se enfrentó a domicilio al club portugués FC Porto. El encuentro terminó con una victoria contundente del club inglés, que comenzó con éxito su andadura en el torneo. Los pupilos de Enzo Maresca, que dominaron el juego de principio a fin, apenas dieron opciones a su rival. Así lo informa Goal.com informa .

Los nuevos récords del delantero noruego

Según ixbt.com y las noticias deportivas, el delantero estrella del Manchester City, Erling Haaland, demostró una vez más su capacidad goleadora en este partido. Tras marcar el gol de la victoria el domingo en la liga inglesa contra el Coventry, el noruego también brilló en el estadio del Dragón, asegurando el triunfo de su equipo con un doblete.

Erling Haaland abrió el marcador al principio del partido con un cabezazo preciso y posteriormente anotó su segundo gol. Este doblete eleva a 36 su cuenta total de goles en la Champions League con la camiseta del Manchester City. Cabe destacar que el delantero ha logrado esta cifra en solo 40 partidos.

Dominio en el campo y duelo de porteros

Los «Citizens» impusieron su dominio desde los primeros minutos. Su excelente estado de forma, tras tres victorias consecutivas en la Premier League, se trasladó al escenario europeo. El joven centrocampista Ayyoub Bouaddi ilusionó a la afición con una gran actuación en su primera titularidad con el club.

El portero del FC Porto, Diogo Costa, realizó varias paradas consecutivas en la primera parte, evitando una derrota más abultada. El guardameta portugués detuvo dos remates a bocajarro de Erling Haaland y desbarató los peligrosos disparos de Phil Foden y Antoine Semenyo. Sin embargo, los locales no pudieron resistir la presión visitante.

El FC Porto, dirigido por Francesco Farioli, llegaba en gran forma tras cinco victorias consecutivas en su liga doméstica. A pesar de ello, sufrieron ante un rival de talla europea. Los locales apenas generaron ocasiones, y jugadores como Alan Varela y William Gomes no pudieron aprovechar sus oportunidades.

Para el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, fue un partido tranquilo sin mayores complicaciones. Esta derrota prolonga la mala racha histórica del FC Porto contra clubes ingleses. El campeón de Europa de 2004 solo ha ganado dos de sus últimos 17 enfrentamientos contra equipos de Inglaterra.