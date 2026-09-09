¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?

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¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?

Abduqodir Husanov del Manchester City entró como suplente en el partido de la Champions League contra el Porto. El defensa uzbeko ingresó al campo en el minuto 48 en lugar de Joško Gvardiol.

Husanov jugó casi un tiempo completo. La plataforma estadística Sofascore calificó su actuación con 6,8 puntos.

Manchester Cityganó el encuentro en Portugal por 2-0. Ambos goles fueron anotados por Erling Haaland. El delantero noruego abrió el marcador en el minuto 47 y marcó su segundo gol en el 90+1.

Al finalizar el partido, la calificación promedio de los jugadores del Manchester Cityfue de 7,02 puntos. Husanov fue calificado con 6,8.

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Nodirbek Razzokov
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