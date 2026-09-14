Makhachev: «¡Él será campeón después de que yo me vaya!» — ¿Quién será el nuevo rey de los 77 kg?

El actual campeón de la categoría peso wélter (hasta 77 kg) de la UFC, la promoción de artes marciales mixtas más prestigiosa del mundo y uno de los líderes del ranking P4P, Islam Makhachev hizo una declaración impactante sobre el futuro trono de la división. El peleador ruso de 34 años, en una entrevista abierta concedida al popular canal de YouTube « Ushatayka » elogió las perspectivas en las MMA de su último oponente hasta la fecha, el renombrado peleador irlandés Ian Machado Garry. Tras registrar una racha de 17 victorias y conquistar la categoría de 77 kg, Makhachev predijo que Garry se convertiría en el gobernante absoluto de esta división una vez que él se retire del deporte.

Estas opiniones inesperadas Shavkat Rakhmonovhan causado grandes debates en un peso wélter lleno de aspirantes como Carlos Prates y Michael Morales. ¿Por qué Makhachev considera al irlandés de 28 años como su principal heredero, qué aspectos de Ian Garry impresionaron al campeón en el octágono y cómo cambiará el equilibrio de fuerzas el retiro de Islam, quien cuenta con 29 victorias?

«Es muy joven y aún le queda mucho por lograr»: La valoración de Makhachev sobre Garry

En su entrevista para «Ushatayka», Islam Makhachev se detuvo en el oponente con el que se enfrentó:

Reconocido como una amenaza seria: «Considero a Ian Garry como uno de los oponentes más peligrosos y serios», enfatizó el campeón;

Predicción para el futuro campeonato: Según Islam, tan pronto como el trono de la división quede vacante, Garry lo ocupará: «Creo que él será campeón después de que yo me vaya»;

Juventud y gran potencial: «Es todavía muy joven, tiene solo 28 años. Logrará muchos éxitos en su carrera y podrá mostrar un gran crecimiento», declaró al evaluar las capacidades del deportista irlandés.

Racha de 17 victorias y 29 triunfos: La era invencible de Makhachev

El campeón ruso se encuentra actualmente en la cima absoluta de su forma física y de su carrera:

Racha aterradora: Islam Makhachev registra una racha única de 17 victorias consecutivas en el octágono de la UFC;

29 victorias y 1 derrota: Con un total de 29 victorias en MMA profesional y solo una derrota, el campeón de 34 años ya ha vencido a todos los aspirantes renombrados de su peso;

Experiencia y sangre fría: Makhachev no deja ninguna oportunidad a sus rivales, no solo en lucha y suelo, sino también en sus últimos combates gracias a su técnica de golpeo de pie.

La emocionante carrera en los 77 kg: Rakhmonov, Prates y otros

La competencia en la división de peso wélter es más intensa que nunca:

Shavkat Rakhmonov comparación con: Anteriormente, Makhachev había analizado a la estrella invicta de Asia Central, Shavkat Rakhmonov, comparándolo con Carlos Prates y Michael Morales, y evaluando objetivamente sus habilidades;

El ascenso de Garry: El peleador irlandés es visto como el principal candidato para devolver el cinturón de campeón a su país después de la era de Conor McGregor;

La pelea de la nueva generación: El retiro de Makhachev de la UFC abrirá sin duda una nueva era de rivalidades históricas entre Garry, Rakhmonov y otros jóvenes talentos en los próximos años.

Este reconocimiento de Islam Makhachev refuerza el estatus de Ian Machado Garry en la promoción y define la dirección principal de la futura lucha por el título de peso wélter.

En su opinión, después de que Islam Makhachev deje el octágono, ¿será Ian Garry realmente el campeón de los 77 kg o Shavkat Rakhmonov lo derrotará y se llevará el cinturón? ¿Cuánto tiempo más podrá Makhachev defender su título? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de la impactante entrevista del mundo de las MMA con todos los aficionados a la lucha y sus seres queridos!