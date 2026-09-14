Francis Ngannou responde duramente a Dana White tras ser llamado «mala persona»

En el mundo de las artes marciales, uno de los conflictos más sonados e intransigentes de la historia del deporte ha vuelto a encenderse. El famoso noqueador camerunés, ex campeón de peso pesado de la UFC conocido como «The Predator», Francis Ngannou, ha respondido oficialmente a los ataques personales y graves acusaciones del presidente de la organización, Dana White. Anteriormente, Dana White había calificado abiertamente al deportista camerunés de «mala persona», descartando categórica y totalmente cualquier posibilidad de que regresara a la UFC.

En respuesta, Ngannou envió una carta abierta al jefe de la promoción a través de sus redes sociales, golpeando donde más duele: recordó que gastó millones durante tres años para liberarse de la organización, mientras que White hizo todo lo posible para impedir su libertad, solo para terminar derrotado. ¿Por qué no se enfría la enemistad entre Ngannou, quien dejó la liga en 2023 como campeón vigente, y White? ¿Qué sacrificios hizo la estrella camerunesa para lograr su libertad y cuál será su próximo paso tras su victoria anticipada en mayo?

«Tienes que aceptar la derrota»: La carta abierta de Ngannou a Dana White

Francis Ngannou respondió de manera extremadamente contundente a la acusación de «mala persona» del presidente de la UFC:

3 años de dura resistencia: «Estas palabras vienen de un hombre que pasó más de tres años tratando de escapar, gastando grandes sumas en servicios de abogados y diseñando un plan de salida», escribió el deportista camerunés;

El obstáculo de la libertad y la derrota: «Él hizo todo lo que pudo para que yo no obtuviera mi libertad. Ahora tienes que aceptar esta derrota. Esto ya no se puede cambiar», subrayó, enfatizando que los planes de White fracasaron;

Odio personal y venganza: Los expertos opinan que las declaraciones tajantes de White sobre que «no hay vuelta atrás» se explican precisamente porque Ngannou defendió sus derechos y rompió el monopolio de la UFC.

La histórica salida de 2023: El único rey que dejó el cinturón

La despedida de Ngannou de la UFC creó un verdadero precedente en el mundo del deporte:

Libertad en calidad de campeón: En 2023, Francis dejó la mayor promoción de MMA del mundo siendo el campeón vigente de peso pesado, sin haber perdido su cinturón ante nadie;

Crisis contractual: Tras lesiones y un largo conflicto, el contrato terminó y el deportista no aceptó las nuevas condiciones financieras y restrictivas de la UFC;

Una nueva página en el boxeo y las MMA: Libre de las restricciones de la UFC, Ngannou en el ring Tyson Fury y Anthony Joshua, logró la independencia financiera tras realizar combates multimillonarios contra estrellas del boxeo.

El nocaut de mayo y el poder actual de Ngannou

El noqueador camerunés de 38 años demostró en la práctica que no ha perdido su fuerza en el octágono:

El registro de Los Ángeles: En mayo de este año, en el prestigioso torneo MVP MMA celebrado en Los Ángeles, Ngannou volvió a subir a la jaula;

La venganza en el primer asalto: Derrotó a su experimentado rival brasileño, Filipe Lins, con un nocaut devastador en el primer asalto, consolidando aún más su reputación;

Estatus imparable: Como agente libre tanto en boxeo como en artes marciales mixtas, «The Predator» sigue siendo una de las estrellas más solicitadas en la escena deportiva mundial, incluso sin la UFC.

Esta guerra entre Francis Ngannou y Dana White quedará grabada en la historia del deporte no solo como una enemistad personal, sino como una lucha por los derechos de los atletas, la libertad financiera y contra la hegemonía de las grandes organizaciones.

¿Crees que la decisión de Francis Ngannou de dejar la UFC siendo campeón fue la correcta o debería haber llegado a un acuerdo con Dana White y quedarse en el octágono? ¿Es el hecho de que White llame a Ngannou «mala persona» una señal del amargor de la derrota? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del polémico enfrentamiento en el mundo de las MMA con todos los aficionados a los deportes de combate y tus seres queridos!