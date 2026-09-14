Khamzat Chimaev habla abiertamente sobre el silencio de la UFC y el cinturón en juego

Ex campeón de peso medio de la UFC, luchador checheno invicto que ahora representa a los Emiratos Árabes Unidos, Khamzat Chimaev ha hecho una declaración impactante sobre sus planes futuros y la incertidumbre en su carrera. En una entrevista abierta y sincera con el conocido bloguero Adam Zubarayev, el atleta de 32 años reveló que está intentando volver al octágono antes de fin de año, pero que la dirección de la promoción no le llama ni le ofrece rivales. Si no se organiza un combate en diciembre, Chimaev se verá obligado a tomarse un largo descanso para tratar sus lesiones.

Revelando por primera vez problemas de salud tan graves, el luchador admitió haber recibido siete anestesias generales y haber pasado por seis cirugías complejas a lo largo de su carrera. Hace apenas una semana en Moscú, la estrella derrotó a Tyron Woodley en 90 segundos y no ocultó su sed de recuperar el cinturón de campeón en su categoría. ¿Por qué Dana White y la UFC no le dan un combate a Chimaev? ¿Cómo afectó el posible combate entre Sean Strickland y Nassourdine Imavov a los planes de Khamzat, y puede realmente abandonar el octágono?

«La situación es extraña, nadie me llama»: las quejas de Chimaev hacia la dirección de la UFC

Khamzat Chimaev se centró en las incertidumbres que rodean al cinturón de peso medio:

Deseo de pelear en el torneo de Abu Dabi: «Les dije que quería pelear en Abu Dabi. No pedí el cinturón porque sabía que Strickland no iría allí. Simplemente no quería esperar uno o dos años a que él se recuperara», dijo el atleta;

La opción Imavov y el silencio: «En cuanto dije eso, escuché que inmediatamente le daban a Imavov una pelea por el título. No sé si es oficial o no, pero si es así, simplemente déjenme pelear con alguien, ganar dinero y recuperar el cinturón más rápido», declaró, expresando su descontento con la política de la organización;

Diciembre, la fecha límite: Chimaev subrayó que intentó conseguir una pelea en octubre y que ahora se centra en diciembre; si para entonces no hay rival, se tomará un descanso temporal del deporte.

«Siete anestesias, 6 operaciones y la mitad de la tiroides menos»: un estado de salud trágico

El luchador, que parecía invencible en el octágono, reveló las oscuras verdades ocultas tras bambalinas:

La razón de la pausa: Si no le dan una pelea, se someterá a todas las operaciones necesarias para tratarse: «Tengo muchas lesiones, hay que tratarlas. De lo contrario, afronto cada pelea con diversos problemas»;

Historial de cirugías: «No me gusta hablar de mis lesiones, pero la gente sabe que me enfermo a menudo. Me falta la mitad de la tiroides, he recibido 7 anestesias y he pasado por 6 operaciones. Es lo que Alá ha escrito para mi destino», confesó, conmoviendo a sus fans;

La presión de una recuperación constante: Estos factores crónicos de salud impiden que Khamzat mantenga la regularidad en su carrera.

Victoria en 90 segundos contra Tyron Woodley: Maestría en la lucha

A pesar de su pausa en las MMA, Chimaev mantiene su forma física mediante la lucha:

El impactante choque en Moscú: Hace apenas una semana, Khamzat subió al tapiz en la prestigiosa liga de lucha profesional RAF en Moscú;

Una victoria fulminante: En el combate principal de la noche, derrotó al ex campeón de peso wélter de la UFC, el estadounidense Tyron Woodley, en solo un minuto y medio, logrando otra victoria antes del límite;

Sed de futuro: Esta victoria demostró que Chimaev sigue en excelente forma física y técnica, pero ahora todo depende de la decisión de los matchmakers de la UFC.

Esta contundente declaración de Khamzat Chimaev obliga a la dirección de la UFC a actuar de inmediato o enfrentarse al riesgo de perder a una estrella querida por los fans durante mucho tiempo.

¿Por qué crees que la UFC retrasa el regreso de Khamzat Chimaev al octágono? ¿Dana White lo está protegiendo o la organización quiere impulsar a otros aspirantes al título? Tras 6 operaciones graves y serios problemas de salud, ¿podrá Chimaev recuperar el cinturón de la UFC? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de la entrevista con todos los amantes de las MMA!