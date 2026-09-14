Tras el partido de la 5ª jornada de la Süper Lig turca contra el debutante Amedspor, que terminó en una catastrófica e inesperada derrota por 0-5, las plataformas estadísticas internacionales evaluaron el rendimiento individual de los jugadores. El prestigioso portal Flashscore publicó las calificaciones individuales de todos los jugadores que participaron en el sensacional encuentro en Diyarbakır. Los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, titulares con el Başakşehir, fueron mal valorados por los expertos en medio de una crisis colectiva.

Eldor Shomurodov obtuvo solo 5,4 puntos, situándose entre los jugadores con menor rendimiento, mientras que las acciones de Abbosbek Fayzullayev fueron calificadas con 6,1. Por su parte, el nigeriano Gift Orban, quien tuvo una actuación estelar para los locales, se convirtió en la estrella absoluta de la jornada con 9,2 puntos.

¿Por qué cayeron tanto las estadísticas de pases y tiros de los legionarios uzbekos, qué indicadores destacaron a los líderes del Amedspor y qué lecciones aprenderá el Başakşehir, estancado con 4 puntos, de este análisis estadístico profundo?

Los números de Shomurodov y Fayzullayev: análisis de Flashscore

La plataforma internacional evaluó el desempeño de los dos atacantes uzbekos con las siguientes cifras:

Eldor Shomurodov (5,4 puntos): El capitán, que jugó 82 minutos, disparó solo 1 vez a puerta; de 19 pases intentados, completó 11 (la precisión de pase fue de solo el 58%).

Abbosbek Fayzullayev (6,1 puntos): El extremo, activo durante 62 minutos, realizó 2 disparos a puerta; de 18 pases, 11 llegaron a su destino (precisión de pase del 61%).

El factor de la falta de posesión: Las estadísticas de ambos jugadores fueron bajas debido a que el mediocampo del Başakşehir fue superado por completo por el centro del campo rival, impidiendo que los delanteros recibieran balones de calidad.

Gift Orban y Ermal Krasniqi: los héroes del partido obtuvieron más de 9 puntos

La victoria de los locales también se reflejó en las estadísticas individuales:

Gift Orban (9,2 puntos) — el mejor jugador del partido: El delantero nigeriano disparó 6 veces a puerta, registró un doblete/hat-trick y mantuvo una presión constante sobre la defensa rival, convirtiéndose en el líder indiscutible del encuentro;

Ermal Krasniqi (9,0 puntos): El centrocampista del Amedspor también superó la barrera de los 9 puntos, sin dejar ninguna oportunidad a los visitantes en la creación de juego y en la organización de ataques;

Superioridad táctica: Los locales superaron al Başakşehir en todos los aspectos, especialmente en presión agresiva y recuperación de balón.

La brecha en la tabla: 10 puntos frente a 4

Los números muestran claramente la situación real en la tabla de clasificación:

Amedspor en tercer lugar: Tras esta victoria, el debutante de la liga, que suma 10 puntos, ha saltado a los tres primeros puestos del campeonato turco;

Başakşehir en problemas con 4 puntos: Tras perder puntos por cuarto partido consecutivo, el equipo de Estambul se mantiene en la 13ª posición y se acerca a la zona de peligro;

Momento de sacar conclusiones: Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev deberán romper esta estadística negativa en las próximas jornadas para volver a mostrar su alto nivel de juego.

Estas bajas calificaciones publicadas por Flashscore son una seria llamada de atención para el cuerpo técnico del Başakşehir, exigiendo una revisión inmediata de la conexión entre las líneas de ataque y mediocampo.

¿Crees que estas bajas notas para Shomurodov y Fayzullayev son justas o el desastre colectivo del equipo afectó directamente sus estadísticas? ¿Podrán Eldor y Abbos responder a estas críticas en el campo en la próxima jornada? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis estadístico detallado sobre las estrellas uzbekas en Turquía con todos los aficionados al fútbol!