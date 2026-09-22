Hilola Sobirova gana la medalla de plata en los Juegos Asiáticos

Hilola Sobirova entregó una nueva medalla a la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. La atleta, que compitió en la categoría de -60 kg en MMA tradicional, llegó a la final y terminó la competición con una medalla de plata.

En Japón, durante los XX Juegos Asiáticos de verano, los atletas uzbekos siguen luchando por las medallas.

Los representantes de Uzbekistán también están demostrando su potencial en las artes marciales mixtas. Esta vez, el premio fue para Hilola Sobirova.

La atleta uzbeka alcanzó la final en la categoría -60 kgde MMA tradicional femenino, convirtiéndose en subcampeona de los Juegos Asiáticos.

¿Cómo llegó Hilola Sobirova a la final?

Sobirova tuvo un desempeño sólido hasta el combate decisivo.

En la semifinal, la atleta uzbeka se enfrentó a la representante de Camboya, Cheng Dalin. Sobirova mantuvo su dominio en ambos asaltos y se clasificó para la final.

Este resultado permitió a la representante de Uzbekistán luchar por la medalla de oro en MMA tradicional en los Juegos Asiáticos.

En la final, la esperaba la singapurense Xun Teo. La CNA, citando al Comité Olímpico de Singapur, ya había señalado el duelo entre Teo y Sobirova como el combate decisivo por el oro en la categoría de -60 kg antes de la final.

La representante de Singapur se impuso en la final

En el combate decisivo por la medalla de oro, Hilola Sobirova se enfrentó a la singapurense Xun Teo.

Al final, la atleta de Singapur ganó y obtuvo la medalla de oro. Sobirova terminó la competición en segundo lugar.

De este modo, la representante de Uzbekistán se convirtió en medallista de plata de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Según el ranking de la Asian Mixed Martial Arts Association, el resultado de Sobirova en Aichi-Nagoya 2026 corresponde a un segundo puesto en MMA tradicional, categoría femenina de -60 kg.

Un resultado importante para el MMA uzbeko

La medalla de plata de Hilola Sobirova es destacable por varios motivos.

El MMA fue por primera vez incluido en el programa de los Juegos Asiáticos. Uzbekistán participa en esta disciplina con varios atletas.

La clasificación de Sobirova para la final demostró que Uzbekistán luchó por una medalla en su primera participación en este deporte en los Juegos Asiáticos.

Su camino en la competición no se detuvo en la semifinal; al contrario, la atleta llegó hasta el combate decisivo por el oro.

En Aichi-Nagoya, un nuevo premio para Uzbekistán

La medalla de plata de Hilola Sobirova se suma al medallero de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Entre los atletas que representan a Uzbekistán en MMA se encuentran Firdavs Atamurodov y Nodirbek Shavkatov. Según los datos del Comité Olímpico, Firdavs Atamuratov (-60 kg) y Husniddin Nasriddinov (-65 kg) compiten en la categoría masculina, mientras que Mushtariybonu Omonkeldiyeva (-60 kg) y Nodirbek Shavkatov (-71 kg) lo hacen en la femenina.

Al mismo tiempo, los representantes uzbekos siguen luchando por las medallas en otras disciplinas deportivas.

Hilola Sobirova, al llegar a la final de los históricos combates de MMA en Aichi-Nagoya, añadió una nueva medalla de plata al palmarés de Uzbekistán. Subió al podio como subcampeona de los Juegos Asiáticos en la categoría de -60 kg.