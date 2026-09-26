Bobur Tagiyev gana por decisión de los jueces en el torneo Mangu 5

En el torneo Mangu 5 que se celebra en el Humo Arena de Taskent, el luchador uzbeko de MMA Bobur Tagiyev registró una nueva victoria. Completó los tres asaltos contra el ghanés Juma Suman y se impuso por decisión de los jueces.

Durante este combate, que captó la atención de los aficionados a las MMA, ambos luchadores completaron los tres asaltos programados. Fue necesaria la decisión de los jueces para determinar al ganador.

La victoria se registró con un marcador de 29:27.

Al finalizar el combate, se anunciaron las tarjetas de los jueces.

Según sus decisiones, Bobur Tagiyev ganó por 29:27 .

De esta manera, el representante de Uzbekistán logró una importante victoria sobre el luchador ghanés Juma Suman en el torneo Mangu 5.

El combate de tres asaltos llegó a su fin y, finalmente, los jueces dieron la ventaja a Bobur Tagiyev.

La velada de MMA en Taskent continúa.

El torneo Mangu 5 se lleva a cabo en el Humo Arena de Taskent. El programa de la competición incluye una serie de combates de MMA con la participación de luchadores locales y extranjeros.

Tras el combate de Tagiyev contra Juma Suman, siguen desarrollándose otros enfrentamientos de interés para los aficionados en el marco del torneo.

Para Bobur Tagiyev, este combate en el octágono de Mangu 5 terminó con victoria. Tras un intenso duelo de tres asaltos, la decisión de los jueces de 29:27 favoreció al representante uzbeko.

Los resultados de los luchadores uzbekos en el torneo de Taskent están en el centro de atención de los seguidores de las MMA.