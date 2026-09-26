El Manchester City no será despojado de sus títulos y trofeos pasados

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El Manchester City no será despojado de sus títulos y trofeos pasados

Aunque se ha confirmado que el actual campeón de la Premier League, el Manchester City, infringió las normas financieras, es poco probable que el club sea despojado de sus trofeos históricos ganados en años anteriores. Según BBC Sport, la dirección de la liga y los clubes rivales no apoyan la idea de anular o redistribuir los campeonatos de temporadas pasadas. Así lo informa Goal.com informa .

Como es sabido, el mundo del fútbol se vio envuelto en intensos debates tras conocerse que el Manchester City fue declarado culpable de la mayor parte de los 115 cargos relacionados con las normas financieras entre 2009 y 2018. Los ocho grandes trofeos ganados por el club durante ese periodo tan exitoso suscitaron dudas sobre si fueron ganados de forma justa.

A pesar de los llamamientos en las redes sociales para tomar medidas retroactivas severas, incluida la retirada de títulos, la Premier League considera que este paso podría alterar el equilibrio de la competición. Según los expertos, una medida tan drástica no solo dañaría la integridad histórica y la estabilidad comercial del torneo, sino que también podría arrojar dudas sobre los logros pasados de otros equipos.

La declaración de Khaldoon Al Mubarak y la postura del club

En medio de esta compleja situación, la dirección del Manchester City mantiene su firme posición. En una carta abierta dirigida a los aficionados de todo el mundo, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, destacó que su convicción sobre la inocencia del equipo sigue intacta.

En su mensaje, Al Mubarak afirmó que los procesos con la Premier League aún no han concluido y que el club no tiene intención de renunciar a demostrar su inocencia. "Aunque algunos se han apresurado a sacar conclusiones y a pesar de todo el ruido que nos rodea, nada ha cambiado", añadió el directivo del club.

¿Qué sanciones le esperan al club?

Aunque es probable que el equipo conserve sus trofeos, sigue existiendo el riesgo de que una comisión disciplinaria independiente imponga sanciones graves. Aún no se han celebrado las audiencias especiales para determinar la sanción definitiva y, según el reglamento, la comisión tiene potestad para imponer la pena que considere más adecuada.

Según Goal.com, la posibilidad de devolver los títulos de liga a perseguidores como el Manchester United o el Liverpool es, por ahora, meramente teórica. En su lugar, sanciones reales como una multa económica masiva, la deducción de puntos para la temporada actual o incluso la expulsión de la Premier League se consideran medidas más probables.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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