En Vietnam, padres transportan a sus hijos en bolsas de plástico para cruzar un río y llegar a la escuela

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En Vietnam, padres transportan a sus hijos en bolsas de plástico para cruzar un río y llegar a la escuela

En Vietnam, con el inicio de la temporada de lluvias, cruzar el río se convierte en un problema grave para los estudiantes. Sin embargo, en la aldea de Huoi Ha, los padres se ven obligados a utilizar un método inusual para llevar a sus hijos a la escuela.

Resulta que durante la temporada de lluvias, el nivel del agua en el río Nam Chim sube drásticamente y la corriente se vuelve más fuerte. En estas condiciones, cruzar por un simple puente de bambú resulta peligroso para los niños.

Por ello, los padres de la aldea colocan a sus hijos en grandes bolsas de plástico para llevarlos a la otra orilla del río. De esta manera, la ropa de los niños no se moja y llegan a la escuela secos.

Se informa que más de 50 estudiantes utilizan este método a diario, especialmente durante la temporada de lluvias.

Aunque este método permite a los habitantes de la aldea seguir asistiendo a la escuela, el camino sigue siendo peligroso debido al nivel del agua y a la fuerte corriente.

VietnamAldea de Huoi HaRío Nam ChimCruce en bolsas de plásticoEducación
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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