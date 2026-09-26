Thriller de la ronda 10 en Samarcanda: ¡Los hombres aplastan a Armenia y las mujeres dominan a Perú!

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Thriller de la ronda 10 en Samarcanda: ¡Los hombres aplastan a Armenia y las mujeres dominan a Perú!

La 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, Olimpiada ha concluido oficialmente sus encuentros de la 10ª ronda, los más intensos y decisivos para el destino de las medallas de oro. En los duelos más destacados, los equipos nacionales de Uzbekistán lograron un triunfo absoluto. El equipo masculino aplastó a la múltiple campeona olímpica, Armenia, por 3,5:0,5, consolidando su liderazgo en solitario, mientras que nuestro equipo femenino principal también selló una victoria contundente por el mismo marcador de 3,5:0,5 ante Perú.

En otros encuentros de la jornada, el equipo masculino Uzbekistán-2, que se enfrentó al gigante mundial India, perdió 0,5:3,5, mientras que el equipo Uzbekistán-3 no pudo superar la dura prueba contra Israel, perdiendo 1,5:2,5. En la categoría femenina, Uzbekistán-2 empató 2:2 contra Suecia, y Uzbekistán-3 firmó un empate 2:2 contra Kenia. Estos resultados históricos de la 10ª ronda han llevado el camino de nuestros equipos nacionales hacia el título y los primeros puestos a su punto culminante.

« Dos victorias 3,5:0,5, la batalla contra India y la intensidad de nuestras chicas »: los 5 puntos clave de la 10ª ronda

Resultados oficiales y hechos destacados de la 10ª ronda de la Olimpiada de Samarcanda:

  • La victoria aplastante de los hombres sobre Armenia: Nuestro equipo principal ganó 3,5:0,5, demostrando que está a un paso de la copa olímpica;

  • La brillante victoria de las mujeres sobre Perú: Nuestras chicas derrotaron a sus rivales en 3 partidas, registrando un marcador global de 3,5:0,5;

  • La prueba ante el gran maestro indio: Los jóvenes de Uzbekistán-2 se enfrentaron al súper equipo de India, ganando experiencia con una derrota de 0,5:3,5;

  • Dos empates para los equipos femeninos: Uzbekistán-2 contra Suecia y Uzbekistán-3 contra Kenia lograron resultados de empate 2:2;

  • Duelo de principios contra Israel: El equipo masculino Uzbekistán-3, a pesar de la victoria en el último tablero, perdió por la mínima 1,5:2,5.

Olimpiada de Ajedrez (10ª ronda): Resultados de todos los equipos uzbekos

Tabla detallada de los resultados de los 6 encuentros masculinos y femeninos:

Categoría y duelo de equipos

Marcador global

Resultados individuales en los tableros

Hombres: Armenia — Uzbekistán-1

0,5 : 3,5

Martirosyan 0:1 Abdusattorov; Sindarov 1:0 Hovhannisyan; Sargsyan 0,5:0,5 Yakubboev; Madaminov 1:0 Sargissian

Hombres: Uzbekistán-2 — India

0,5 : 3,5

Vakhidov 0:1 Praggnanandhaa; Abdisalimov 0,5:0,5 Erigaisi; Suyarov 0:1 Sarin; Nigmatov 0:1 Gukesh

Hombres: Uzbekistán-3 — Israel

1,5 : 2,5

Saydaliev 0:1 Rodshtein; Bahrillaev 0:1 Boruchovsky; Rahmatullaev 0,5:0,5 Sokolovsky; Abdurakhmonov 1:0 Smirin

Mujeres: Uzbekistán-1 — Perú

3,5 : 0,5

Hamdamova 0,5:0,5 Cori; Omonova 1:0 Salas; Imomqoziyeva 1:0 Contreras; Karimova 1:0 Ilario

Mujeres: Uzbekistán-2 — Suecia

2 : 2

Yakubboeva 0,5:0,5 Cramling; Malikova 0:1 Agrest; Khalilova 0,5:0,5 Valsu; Salimova 1:0 Cramling

Mujeres: Kenia — Uzbekistán-3

2 : 2

Aktamova 0,5:0,5 Mongeli; Bobomurodova 0,5:0,5 Mutisya; Ahmedova 0:1 Glenda; Shahzodova 1:0 Albright

Expertise ajedrecística: ¿Por qué los resultados de la 10ª ronda son históricos?

Conclusiones de grandes maestros internacionales, analistas y expertos:

  • « El carácter de campeón de los equipos principales »: El hecho de que tanto el equipo masculino como el femenino derrotaran a sus rivales por el mismo marcador de 3,5:0,5 demuestra que nuestras selecciones nacionales han llegado al clímax de la competición en una forma física y psicológica ideal;

  • El alto nivel de India: La batalla de los jóvenes de Uzbekistán-2 contra los mejores jugadores del mundo como Praggnanandhaa, Gukesh y Erigaisi fue una gran lección para el futuro; el empate de Abdimalik Abdisalimov contra Arjun Erigaisi se convirtió en una de las mayores sensaciones de la ronda;

  • La intriga de la 11ª y última ronda: La entrada del equipo masculino como líder solitario en la última ronda decisiva mantiene a todo el mundo del ajedrez en Samarcanda — solo faltan unas horas para que se haga historia.

¿Crees que la victoria 3,5:0,5 de nuestros equipos en la 10ª ronda garantiza la medalla de oro en la Olimpiada de Samarcanda? ¿Qué resultado esperas de nuestros representantes en la 11ª ronda final de mañana? ¡Deja tus felicitaciones y opiniones en los comentarios y comparte este artículo para apoyar a nuestros equipos nacionales!

SamarcandaOlimpiada de AjedrezUzbekistánArmeniaPerú
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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