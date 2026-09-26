Nuevo esquema « 4-3-3 »: Eldor Shomurodov habla abiertamente sobre los cambios en la selección nacional

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Nuevo esquema « 4-3-3 »: Eldor Shomurodov habla abiertamente sobre los cambios en la selección nacional

La victoria histórica y convincente por 3-1 de la selección nacional de Uzbekistán contra su rival principal, Irán, en el partido amistoso disputado en el estadio central de Fergana, generó una gran ola de entusiasmo entre los aficionados. Tras este brillante éxito, el capitán de la selección y delantero del club estambulita Başakşehir, Eldor Shomurodov, respondió detalladamente a las preguntas de los periodistas antes del próximo entrenamiento. El capitán se refirió a la adaptación del equipo al nuevo esquema táctico « 4-3-3 », al impacto psicológico de la victoria y al nivel intelectual de los jugadores en la plantilla.

Según Shomurodov, aunque la victoria aportó una emoción especial al equipo, todavía hay deficiencias que deben corregirse. Sin embargo, la presencia de jugadores inteligentes de alto nivel, capaces de comprender y ejecutar con precisión las tareas tácticas modernas del entrenador, ha facilitado enormemente la transición al nuevo estilo.

« Marcador de 3-1, esquema 4-3-3 y confesión del capitán »: 5 puntos clave de la declaración de Shomurodov

Las tesis oficiales más importantes del líder de nuestra selección nacional:

  • Éxito 3-1 contra Irán: En el crucial partido amistoso en Fergana, nuestra selección nacional derrotó al rival por 3-1;

  • El paso al « 4-3-3 » no supuso dificultades: El capitán confirmó que la nueva formación táctica no fue una carga para el equipo;

  • El trabajo en las deficiencias continúa: A pesar de la victoria, Shomurodov señaló que todavía hay fallos en el juego y que es necesario corregirlos;

  • El factor de los jugadores inteligentes: La presencia de jugadores de alto nivel capaces de asimilar rápidamente las instrucciones del entrenador facilitó los cambios tácticos;

  • La importancia de la emoción y el marcador: Se destacó que, independientemente del marcador, cada victoria aporta una energía especial a la moral del equipo.

Análisis del partido Uzbekistán - Irán y los nuevos cambios tácticos

Comparación del juego de nuestra selección, las conclusiones del capitán y los indicadores tácticos:

Indicadores y criterios

Estadísticas del partido de Fergana y evaluación de Shomurodov

Rival y estatus del partido

Selección nacional de Irán (Partido amistoso internacional)

Lugar del partido y resultado final

Ciudad de Fergana, estadio central — victoria por 3-1

Esquema táctico probado

« 4-3-3 » (estilo ofensivo que activa las bandas)

La opinión del capitán sobre el esquema

« Sin dificultades, porque hay muchos jugadores inteligentes en la plantilla »

Situaciones identificadas y tareas

Hay deficiencias en el juego, se trabajarán en los entrenamientos

Efecto para la siguiente etapa

Confianza reforzada antes de las eliminatorias para la Copa del Mundo y los partidos oficiales

Experticia futbolística: ¿Por qué la victoria contra Irán en « 4-3-3 » es un evento importante?

Conclusiones de los analistas deportivos, expertos en fútbol y comentaristas:

  • « Pasar de una defensa clásica a una presión ofensiva »: Es sabido que la selección de Uzbekistán ha jugado durante muchos años con esquemas defensivos o cautelosos; jugar con una formación abierta en « 4-3-3 » contra un equipo fuerte como Irán y marcar 3 goles demuestra que el potencial ofensivo de nuestra selección ha alcanzado un nivel alto;

  • El espíritu de liderazgo de Eldor Shomurodov: La posición de capitán de este delantero experimentado, que cuenta con minutos regulares en el Başakşehir, y su reconocimiento abierto de las deficiencias del equipo demuestran un gran profesionalismo;

  • Versatilidad táctica: La presencia de numerosos extremos rápidos y centrocampistas inteligentes permite al cuerpo técnico modificar fácilmente el esquema de juego según el rival en los partidos oficiales.

¿En su opinión, el esquema táctico « 4-3-3 » es la opción más óptima y ofensiva para la selección nacional de Uzbekistán? Tras la victoria 3-1 contra Irán, ¿qué otros aspectos cree que nuestro equipo debe reforzar? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis con todos los aficionados al fútbol para apoyar a las estrellas de nuestra selección!

Eldor ShomurodovFerganaEsquema táctico 4-3-3Selección de IránFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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