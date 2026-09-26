La 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en la ciudad de Samarcanda, ve al equipo nacional de Uzbekistán dar un paso decisivo y dominante hacia un título histórico. En la 10ª ronda, la más importante e intensa de la competición, nuestros representantes se enfrentaron al equipo nacional de Armenia, uno de los más fuertes del mundo. En un duelo bajo alta presión y marcado por luchas tácticas implacables, los grandes maestros uzbekos derrotaron a sus oponentes con un marcador aplastante de 3,5:0,5.

En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov, jugando con piezas negras, logró una victoria magistral contra Haik Martirosyan, mientras que Javokhir Sindarov derrotó a Robert Hovhannisyan y Muhiddin Madaminov venció al experimentado Gabriel Sargissian; Nodirbek Yakubboev registró un empate importante contra Shant Sargsyan. Gracias a esta victoria, el equipo Uzbekistán-1 suma 18 puntos y se consolida como líder solitario a falta de una sola ronda para el final de la Olimpiada. En Samarcanda, este triunfo prácticamente ha sellado el ascenso de nuestro país al escalón más alto del podio histórico.

« 3,5:0,5, 18 puntos y líder solitario »: 5 puntos clave de la victoria sobre Armenia

Resultados oficiales y hechos destacados de la 10ª ronda:

El marcador aplastante de 3,5:0,5: Uzbekistán-1 derrotó al poderoso equipo de Armenia casi en blanco;

Abdusattorov triunfa con las negras: En el 1er tablero, Nodirbek Abdusattorov derrotó a Haik Martirosyan 1:0;

Los puntos cruciales de Sindarov y Madaminov: Javokhir y Muhiddin ganaron con las blancas, asegurando la superioridad del equipo;

Líder solitario con 18 puntos: A falta de una sola ronda, la 11ª, nuestro equipo nacional ocupa el 1er lugar de la clasificación;

A las puertas del oro: Un resultado positivo en la última ronda oficializará la copa y el oro de la 46ª Olimpiada en Samarcanda.

Olimpiada de Ajedrez (10ª ronda): Detalles del encuentro Armenia — Uzbekistán

Tabla de encuentros por tablero y resultados finales:

Tablero y piezas Jugador con blancas Jugador con negras Resultado Impacto y conclusión 1er tablero (Negras) Haik Martirosyan (Armenia) Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán) 0 : 1 Victoria crucial del líder con las negras 2º tablero (Blancas) Javokhir Sindarov (Uzbekistán) Robert Hovhannisyan (Armenia) 1 : 0 Victoria ofensiva sólida y sin concesiones 3er tablero (Negras) Shant Sargsyan (Armenia) Nodirbek Yakubboev (Uzbekistán) 0,5 : 0,5 Empate estratégico y lleno de sangre fría 4º tablero (Blancas) Muhiddin Madaminov (Uzbekistán) Gabriel Sargissian (Armenia) 1 : 0 Triunfo brillante contra un gran maestro experimentado MARCADOR FINAL Equipo de Armenia EQUIPO DE UZBEKISTÁN-1 0,5 : 3,5 ¡Uzbekistán es líder solitario con 18 puntos!

Experticia ajedrecística: ¿Por qué el 3,5:0,5 contra Armenia es garantía de título?

Conclusiones de grandes maestros internacionales y expertos:

«La caída del muro armenio»: En las Olimpiadas por equipos, Armenia era tradicionalmente considerada la más estable e invencible; derrotarlos 3,5:0,5 demostró que los jugadores uzbekos son actualmente una fuerza inigualable en el mundo;

El brillo de Madaminov y la profundidad del equipo: La victoria de Muhiddin Madaminov contra una leyenda como Sargissian demostró que nuestro equipo es superior no solo en los primeros tableros, sino también en los inferiores;

Superioridad psicológica: Liderar con 18 puntos da a nuestros chicos una inmensa ventaja mental antes de la 11ª ronda para controlar la estrategia del torneo y asegurar el oro.

¿En su opinión, el equipo nacional de Uzbekistán en Samarcanda ¿con qué marcador oficializará su título en la 11ª y última ronda de la Olimpiada? ¿Qué jugador le impresionó más en la paliza de hoy? ¡Deje sus felicitaciones y comentarios, y comparta esta gran victoria histórica con todos nuestros compatriotas!