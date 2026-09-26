¡Uzbekistán aplasta a Armenia 3,5:0,5 y se convierte en líder solitario!
La 46ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en la ciudad de Samarcanda, ve al equipo nacional de Uzbekistán dar un paso decisivo y dominante hacia un título histórico. En la 10ª ronda, la más importante e intensa de la competición, nuestros representantes se enfrentaron al equipo nacional de Armenia, uno de los más fuertes del mundo. En un duelo bajo alta presión y marcado por luchas tácticas implacables, los grandes maestros uzbekos derrotaron a sus oponentes con un marcador aplastante de 3,5:0,5.
En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov, jugando con piezas negras, logró una victoria magistral contra Haik Martirosyan, mientras que Javokhir Sindarov derrotó a Robert Hovhannisyan y Muhiddin Madaminov venció al experimentado Gabriel Sargissian; Nodirbek Yakubboev registró un empate importante contra Shant Sargsyan. Gracias a esta victoria, el equipo Uzbekistán-1 suma 18 puntos y se consolida como líder solitario a falta de una sola ronda para el final de la Olimpiada. En Samarcanda, este triunfo prácticamente ha sellado el ascenso de nuestro país al escalón más alto del podio histórico.
« 3,5:0,5, 18 puntos y líder solitario »: 5 puntos clave de la victoria sobre Armenia
Resultados oficiales y hechos destacados de la 10ª ronda:
El marcador aplastante de 3,5:0,5: Uzbekistán-1 derrotó al poderoso equipo de Armenia casi en blanco;
Abdusattorov triunfa con las negras: En el 1er tablero, Nodirbek Abdusattorov derrotó a Haik Martirosyan 1:0;
Los puntos cruciales de Sindarov y Madaminov: Javokhir y Muhiddin ganaron con las blancas, asegurando la superioridad del equipo;
Líder solitario con 18 puntos: A falta de una sola ronda, la 11ª, nuestro equipo nacional ocupa el 1er lugar de la clasificación;
A las puertas del oro: Un resultado positivo en la última ronda oficializará la copa y el oro de la 46ª Olimpiada en Samarcanda.
Olimpiada de Ajedrez (10ª ronda): Detalles del encuentro Armenia — Uzbekistán
Tabla de encuentros por tablero y resultados finales:
Tablero y piezas
Jugador con blancas
Jugador con negras
Resultado
Impacto y conclusión
1er tablero (Negras)
Haik Martirosyan (Armenia)
Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán)
0 : 1
Victoria crucial del líder con las negras
2º tablero (Blancas)
Javokhir Sindarov (Uzbekistán)
Robert Hovhannisyan (Armenia)
1 : 0
Victoria ofensiva sólida y sin concesiones
3er tablero (Negras)
Shant Sargsyan (Armenia)
Nodirbek Yakubboev (Uzbekistán)
0,5 : 0,5
Empate estratégico y lleno de sangre fría
4º tablero (Blancas)
Muhiddin Madaminov (Uzbekistán)
Gabriel Sargissian (Armenia)
1 : 0
Triunfo brillante contra un gran maestro experimentado
MARCADOR FINAL
Equipo de Armenia
EQUIPO DE UZBEKISTÁN-1
0,5 : 3,5
¡Uzbekistán es líder solitario con 18 puntos!
Experticia ajedrecística: ¿Por qué el 3,5:0,5 contra Armenia es garantía de título?
Conclusiones de grandes maestros internacionales y expertos:
«La caída del muro armenio»: En las Olimpiadas por equipos, Armenia era tradicionalmente considerada la más estable e invencible; derrotarlos 3,5:0,5 demostró que los jugadores uzbekos son actualmente una fuerza inigualable en el mundo;
El brillo de Madaminov y la profundidad del equipo: La victoria de Muhiddin Madaminov contra una leyenda como Sargissian demostró que nuestro equipo es superior no solo en los primeros tableros, sino también en los inferiores;
Superioridad psicológica: Liderar con 18 puntos da a nuestros chicos una inmensa ventaja mental antes de la 11ª ronda para controlar la estrategia del torneo y asegurar el oro.
¿En su opinión, el equipo nacional de Uzbekistán en Samarcanda ¿con qué marcador oficializará su título en la 11ª y última ronda de la Olimpiada? ¿Qué jugador le impresionó más en la paliza de hoy? ¡Deje sus felicitaciones y comentarios, y comparta esta gran victoria histórica con todos nuestros compatriotas!
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