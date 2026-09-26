La primera semana de los Juegos Asiáticos, que se celebran en tierras japonesas con la participación de los mejores atletas del continente, ha concluido con las competiciones del séptimo día. La delegación deportiva nacional de Uzbekistán, demostrando gran constancia y destreza, mantiene firmemente su lugar en el cuarteto de cabeza de Asia en el medallero general. Tras siete días de intensas competiciones, nuestros compatriotas cuentan con un total de 34 medallas: 8 de oro, 17 de plata y 9 de bronce en su haber.

La parte alta de la tabla de medallas está ocupada tradicionalmente por los gigantes deportivos del continente: China (107 oros), el anfitrión Japón (31 oros) y Corea del Sur (16 oros). Uzbekistán ocupa el 4.º puesto, justo detrás de este «trío», y sigue superando a sus principales rivales regionales, Kazajistán (8 oros, 8 platas) y Tailandia.

«34 medallas, 4.º puesto y persiguiendo al trío de cabeza»: los 5 puntos clave del 7.º día

Hechos destacados del medallero oficial tras el 7.º día de los Juegos Asiáticos:

Uzbekistán, sólidamente en el 4.º puesto: Nuestra delegación es el cuarto equipo del continente en la clasificación general con 8 medallas de oro;

El total de medallas alcanza las 34: Nuestros compatriotas han ganado 8 medallas de oro, 17 de plata y 9 de bronce;

Superioridad cualitativa sobre Kazajistán: Aunque Kazajistán también tiene 8 oros, Uzbekistán ocupa el 4.º lugar gracias al número de medallas de plata (17 frente a 8);

La ventaja récord de China: Los representantes de Pekín dominan con 107 oros y un total de 176 medallas;

Nuevas finales por delante: Antes de las pruebas decisivas en boxeo, artes marciales y deportes de equipo, Uzbekistán tiene grandes posibilidades de mantener su lugar en el cuarteto de cabeza.

Juegos Asiáticos: Medallero del TOP 10 tras el 7.º día

Comparativa de la tabla oficial y resultados de los equipos nacionales:

Puesto País / Equipo nacional Oro (Gold) Plata (Silver) Bronce (Bronze) Total de medallas 1 China (People's Republic of China) 107 41 28 176 2 Japón (Japan) 31 49 49 129 3 Corea del Sur (Republic of Korea) 16 21 36 73 4 UZBEKISTÁN (Uzbekistan) 8 17 9 34 5 Kazajistán (Kazakhstan) 8 8 19 35 6 Tailandia (Thailand) 8 7 9 24 7 Irán (IR Iran) 7 14 7 28 8 Baréin (Bahrain) 7 2 2 11 9 RPDC (PRK) 5 5 4 14 10 India (India) 4 12 14 30

Expertise deportiva: ¿Por qué el 4.º puesto de Uzbekistán es un éxito estratégico mayor?

Conclusiones de expertos y analistas deportivos internacionales:

«Reserva de plata y superioridad cualitativa»: Las 17 medallas de plata de Uzbekistán demuestran que nuestros atletas han llegado a la final en muchas disciplinas; es precisamente la diferencia en platas lo que nos sitúa por delante de Kazajistán (8 platas) y Tailandia (7 platas);

Un paso firme tras el «trío» más poderoso de Asia: China, Japón y Corea del Sur son líderes mundiales en infraestructuras y número de atletas; ocupar el 4.º puesto tras ellos es la prueba brillante de que Uzbekistán se ha convertido en una de las naciones deportivas más poderosas del continente;

Las «reservas de oro» por venir: Las pruebas decisivas en nuestras disciplinas tradicionales como boxeo, taekwondo, lucha y halterofilia apenas comienzan; esto da a nuestra delegación la oportunidad de duplicar el número de oros y no perder el 4.º puesto hasta el final de la competición.

¿Cree que la delegación deportiva uzbeka podrá mantener con éxito su 4.º puesto hasta el final de los Juegos Asiáticos, o los rivales que persiguen aumentarán la presión? ¿En qué deporte espera más medallas de oro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis con todos los aficionados para apoyar a nuestros atletas!