Cada victoria garantiza una medalla: ¡los boxeadores uzbekos entran en cuartos de final!
En los Juegos Asiáticos que se celebran en Nagoya y Aichi, Japón, el boxeo, la disciplina más intensa y reñida, llega a su punto culminante. A partir de mañana, comienzan oficialmente los cuartos de final. Según las reglas, cada victoria en esta etapa garantiza al deportista al menos un lugar en semifinales y una medalla de bronce asegurada. Según información oficial de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, cinco de nuestros maestros del ring competirán mañana.
En las sesiones de mañana y tarde, Nigina Uktamova (-54 kg), Fazliddin Erkinboyev (-80 kg), Navbahor Hamidova (-65 kg), el campeón mundial Abdumalik Khalokov (-60 kg) y nuestro peso pesado Jahongir Zokirov (+90 kg) lucharán por las medallas. Los combates están programados para las 08:00 y las 13:00, hora de Tashkent.
«5 categorías, el camino de Khalokov y medallas garantizadas»: Los 5 puntos clave de los cuartos de final
Datos importantes antes de los cuartos de final de boxeo en los Juegos Asiáticos:
«Victoria significa medalla»: Cada boxeador uzbeko que supere los cuartos de final asegura al menos una medalla de bronce;
5 de nuestros boxeadores suben al ring: Mañana, 3 hombres y 2 mujeres representarán a nuestro país en los cuartos de final;
Abdumalik Khalokov contra el filipino: La estrella mundial del boxeo se enfrentará a Junmilardo Ogayre a las 14:00;
Super peso pesado Asia Central derbi: Jahongir Zokirov (+90 kg) se enfrentará al tayiko Muhammad Abroridinov;
Programa en dos sesiones: Los combates se organizarán en las sesiones de las 08:00 y las 13:00, hora de Tashkent.
Juegos Asiáticos (Boxeo): Cuadros de cuartos de final y calendario de combates
Orden de salida y adversarios de los miembros del equipo nacional de Uzbekistán:
Categoría de peso
Boxeador uzbeko boxeador
Adversario y país
Hora de inicio (Tashkent)
Etapa y premio en juego
-54 kg (Mujeres)
Nigina Uktamova
Natnicha Chongprongklang (Tailandia)
08:15
Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla)
-80 kg (Hombres)
Fazliddin Erkinboyev
Yazmin Mohommed (Sri Lanka)
09:00
Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla)
-65 kg (Mujeres)
Navbahor Hamidova
Parveyen (India)
13:30
Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla)
-60 kg (Hombres)
Abdumalik Khalokov
Junmilardo Ogayre (Filipinas)
14:00
Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla)
+90 kg (Hombres)
Jahongir Zokirov
Muhammad Abroridinov (Tayikistán)
15:30
Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla)
Análisis deportivo: ¿Por qué los cuartos de final de mañana son decisivos para Uzbekistán?
Conclusiones de analistas y expertos internacionales en boxeo:
«Barrera psicológica y garantía de podio»: Los cuartos de final son la etapa más estresante; el perdedor se va con las manos vacías, mientras que el ganador asegura al menos el bronce para su delegación, avanzando con mayor serenidad.
Superioridad técnica de Khalokov y escuela filipina: Abdumalik Khalokov es notablemente superior al filipino en fintas, sentido de la distancia y velocidad; sin embargo, el estilo agresivo y de presión de los boxeadores filipinos exige una concentración constante.
Choque de pesos pesados: El combate entre Jahongir Zokirov y Muhammad Abroridinov será una verdadera prueba de fuerza; en esta categoría, un golpe preciso puede terminar el combate, por lo que Zokirov deberá mantener una táctica fría.
En su opinión, ¿cuántos de los 5 boxeadores uzbekos ganarán y asegurarán una medalla? ¿Cómo evalúa las posibilidades de oro de Abdumalik Khalokov y Jahongir Zokirov? ¡Deje sus pronósticos y apoye a nuestros atletas en los comentarios!
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