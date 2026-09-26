Cada victoria garantiza una medalla: ¡los boxeadores uzbekos entran en cuartos de final!

En los Juegos Asiáticos que se celebran en Nagoya y Aichi, Japón, el boxeo, la disciplina más intensa y reñida, llega a su punto culminante. A partir de mañana, comienzan oficialmente los cuartos de final. Según las reglas, cada victoria en esta etapa garantiza al deportista al menos un lugar en semifinales y una medalla de bronce asegurada. Según información oficial de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, cinco de nuestros maestros del ring competirán mañana.

En las sesiones de mañana y tarde, Nigina Uktamova (-54 kg), Fazliddin Erkinboyev (-80 kg), Navbahor Hamidova (-65 kg), el campeón mundial Abdumalik Khalokov (-60 kg) y nuestro peso pesado Jahongir Zokirov (+90 kg) lucharán por las medallas. Los combates están programados para las 08:00 y las 13:00, hora de Tashkent.

«5 categorías, el camino de Khalokov y medallas garantizadas»: Los 5 puntos clave de los cuartos de final

Datos importantes antes de los cuartos de final de boxeo en los Juegos Asiáticos:

«Victoria significa medalla»: Cada boxeador uzbeko que supere los cuartos de final asegura al menos una medalla de bronce;

5 de nuestros boxeadores suben al ring: Mañana, 3 hombres y 2 mujeres representarán a nuestro país en los cuartos de final;

Abdumalik Khalokov contra el filipino: La estrella mundial del boxeo se enfrentará a Junmilardo Ogayre a las 14:00;

Super peso pesado Asia Central derbi: Jahongir Zokirov (+90 kg) se enfrentará al tayiko Muhammad Abroridinov;

Programa en dos sesiones: Los combates se organizarán en las sesiones de las 08:00 y las 13:00, hora de Tashkent.

Juegos Asiáticos (Boxeo): Cuadros de cuartos de final y calendario de combates

Orden de salida y adversarios de los miembros del equipo nacional de Uzbekistán:

Categoría de peso Boxeador uzbeko boxeador Adversario y país Hora de inicio (Tashkent) Etapa y premio en juego -54 kg (Mujeres) Nigina Uktamova Natnicha Chongprongklang (Tailandia) 08:15 Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla) -80 kg (Hombres) Fazliddin Erkinboyev Yazmin Mohommed (Sri Lanka) 09:00 Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla) -65 kg (Mujeres) Navbahor Hamidova Parveyen (India) 13:30 Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla) -60 kg (Hombres) Abdumalik Khalokov Junmilardo Ogayre (Filipinas) 14:00 Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla) +90 kg (Hombres) Jahongir Zokirov Muhammad Abroridinov (Tayikistán) 15:30 Cuartos de final (Acceso a semifinales y medalla)

Análisis deportivo: ¿Por qué los cuartos de final de mañana son decisivos para Uzbekistán?

Conclusiones de analistas y expertos internacionales en boxeo:

«Barrera psicológica y garantía de podio»: Los cuartos de final son la etapa más estresante; el perdedor se va con las manos vacías, mientras que el ganador asegura al menos el bronce para su delegación, avanzando con mayor serenidad.

Superioridad técnica de Khalokov y escuela filipina: Abdumalik Khalokov es notablemente superior al filipino en fintas, sentido de la distancia y velocidad; sin embargo, el estilo agresivo y de presión de los boxeadores filipinos exige una concentración constante.

Choque de pesos pesados: El combate entre Jahongir Zokirov y Muhammad Abroridinov será una verdadera prueba de fuerza; en esta categoría, un golpe preciso puede terminar el combate, por lo que Zokirov deberá mantener una táctica fría.

En su opinión, ¿cuántos de los 5 boxeadores uzbekos ganarán y asegurarán una medalla? ¿Cómo evalúa las posibilidades de oro de Abdumalik Khalokov y Jahongir Zokirov? ¡Deje sus pronósticos y apoye a nuestros atletas en los comentarios!