Inglaterra — España: anunciadas las alineaciones para el choque de estrellas

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Inglaterra — España: anunciadas las alineaciones para el choque de estrellas

La nueva temporada de la Liga de Naciones de la UEFA comienza con uno de los encuentros más destacados. En el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra recibe a España. Mientras que los hombres de Thomas Tuchel cuentan con Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka en el once inicial, España confía en Lamine Yamal, Rodri y Ferran Torres.

El duelo entre dos de las selecciones más fuertes de Europa comenzará el 26 de septiembre a las 23:45 (hora de Taskent). El encuentro corresponde a la primera jornada de la Liga de Naciones 2026/27. Según la UEFA, este partido es una especie de continuación de la final de la Eurocopa 2024, donde España derrotó a Inglaterra por 2-1.

Kane y Bellingham lideran a Inglaterra

Thomas Tuchel ha elegido a James Trafford para ocupar la portería contra España.

La alineación de Inglaterra es la siguiente:

Inglaterra:
Trafford — Konsa, Guehi, Quansah, O'Reilly — Anderson, Lewis-Skelly — Saka, Bellingham, Gordon — Kane.

De este modo, el tridente ofensivo de Inglaterra estará formado por Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane. En el centro, Jude Bellingham asumirá una gran responsabilidad.

La titularidad de James Trafford es otro punto destacable. La Federación Inglesa de Fútbol lo había incluido en la convocatoria para los partidos de septiembre y octubre.

España sale con Yamal y Rodri

Luis de la Fuente también ha confiado en varias estrellas para este duelo crucial en Wembley.

España:
Simón — Eric García, Laporte, Cubarsí, Cucurella — Rodri, Ruiz — Olmo, Yamal, Williams — Torres.

Por tanto, el ataque español estará liderado por Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres. En el centro, el experimentado centrocampista Rodri será una de las figuras clave.

La selección española llega a este partido con el estatus de campeona del mundo y de Europa. La Real Federación Española de Fútbol ha presentado el partido en Wembley como un encuentro fundamental para iniciar la nueva temporada de la Liga de Naciones.

Un nuevo enfrentamiento tras la final de 2024

La rivalidad entre Inglaterra y España tiene una historia particular. Uno de los últimos grandes enfrentamientos fue la final de la Eurocopa 2024 en Berlín, donde España ganó 2-1.

Ahora, ambos equipos se miden en otra competición, con nuevas plantillas y objetivos. Según la UEFA, en sus enfrentamientos directos, Inglaterra ha ganado 13 veces, España 11 veces y 4 partidos terminaron en empate.

El partido Inglaterra — España comenzará a las 23:45 (hora de Taskent).

Así, la nueva temporada de la Liga de Naciones ofrece un gran choque desde el inicio. En Wembley, la Inglaterra de Kane y Bellingham se enfrenta a la España de Yamal y Rodri.

El foco no solo estará en los tres puntos, sino también en la continuación de la rivalidad Inglaterra-España tras la final de la Eurocopa 2024.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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