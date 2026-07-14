13 finales, 13 esperanzas: nuestras boxeadoras suben al ring por el oro en Yakarta

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13 finales, 13 esperanzas: nuestras boxeadoras suben al ring por el oro en Yakarta

El Campeonato Asiático de Boxeo U19 y U23, que se celebra en Yakarta, Indonesia, entra en su fase decisiva. El 15 de julio, 13 boxeadoras uzbekas subirán al ring por el título continental.

El día de las grandes finales en Yakarta

Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, mañana se disputarán las finales femeninas en ambas categorías de edad.

Los combates comenzarán a las 11:00, hora de Taskent. Los horarios pueden variar según las ceremonias de premiación y cambios en el programa.

Este día será una prueba mayor para el boxeo uzbeko. 13 finales en un día no son solo un número, sino una oportunidad para ganar 13 medallas de oro.

U19: seis de nuestras boxeadoras en la final

En la categoría U19, 6 boxeadoras representarán a Uzbekistán. Se enfrentarán a rivales de India, China Taipéi y Kazajistán.

Peso

Duelo

Hora

-51 kg

Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, India

11:15

-54 kg

Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, India

11:30

-60 kg

Sevara Mamatova — Chahat, India

12:00

-65 kg

Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, China Taipéi

12:15

-70 kg

Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Kazajistán

12:30

-75 kg

Samira Turg‘unova — Anshika, India

12:45

Lo más interesante es que la mayoría de las rivales provienen de India y Kazajistán, lo que promete un verdadero choque de escuelas asiáticas.

U23: siete finales y una gran oportunidad

En la categoría U23, 7 boxeadoras uzbekas lucharán por la medalla de oro.

En esta etapa, las representantes de Kazajistán e India son las principales rivales. Los combates en los pesos pesados atraen especial atención.

Peso

Duelo

Hora

-51 kg

Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Kazajistán

13:45

-57 kg

Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Kazajistán

14:15

-60 kg

Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, India

14:30

-65 kg

Sevinch Xurramova — Kajal, India

14:45

-70 kg

Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Kazajistán

15:00

-80 kg

Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Kazajistán

15:30

+80 kg

Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, India

15:45

Cada combate aquí influye no solo en la victoria personal, sino también en la posición del equipo.

Uzbekistán lidera en número de finalistas

En el campeonato de Yakarta, 27 miembros de los equipos U19 y U23 de Uzbekistán han llegado a la final, liderando la competición.

Según la OzA, en número de clasificaciones para finales, Uzbekistán es primero,seguido por Kazajistán con 22 finalistas. India tiene 18.

Estas cifras demuestran la fuerza de la nueva generación en el boxeo uzbeko.

¿Quiénes son los principales rivales?

En las finales de mañana, las boxeadoras uzbekas se enfrentarán principalmente a representantes de India y Kazajistán.

Ambos países tienen escuelas de boxeo muy sólidas en Asia. Por eso, los combates no serán fáciles.

País rival

Número de combates en final

India

7

Kazajistán

5

China Taipéi

1

El escenario de mañana es claro: las chicas de Uzbekistán lucharán por el oro contra las mejores escuelas de boxeo de Asia.

La historia puede escribirse en un día

Tener 13 boxeadoras en la final ya es un gran resultado. Pero en el deporte, una final es otro mundo. Lo que cuenta es la preparación, la voluntad y la sangre fría durante esos 3 asaltos.

La escuela de boxeo uzbeka es reconocida mundialmente. Nuestras jóvenes tienen ahora la oportunidad de continuar esta tradición en el ring de Yakarta.

Todas las miradas en el ring

El 15 de julio, desde las 11:00 (hora de Taskent), la atención de los aficionados uzbekos estará en Yakarta. 13 de nuestras chicas lucharán por el título continental.

En estos combates, cada golpe, cada defensa y cada asalto influirán en el color de la medalla.

¿Podrán nuestras boxeadoras convertir las finales de Yakarta en un día histórico?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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