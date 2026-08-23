¿Jalolov y Meliqo‘ziyev participarán en los Juegos Asiáticos? ¿Cuándo volverán al ring?

En los últimos días, han circulado diversos rumores en redes sociales y sitios deportivos sobre el regreso al boxeo amateur de dos destacados púgiles uzbekos: el campeón olímpico Bakhodir Jalolov y el reconocido boxeador en escenarios internacionales Bektemir Meliqo‘ziyev.

Los informes señalaban que estos boxeadores podrían representar a la selección de Uzbekistán en los próximos Juegos Asiáticos de verano que se celebrarán en septiembre en la prefectura de Aichi y la ciudad de Nagoya, Japón.

«No es cierto»: un experto desmiente los rumores

El analista deportivo que sigue de cerca el boxeo uzbeko, Jalol Akhmedov , ha emitido una aclaración oficial a través de su canal de Telegram:

Rumores desmentidos: Bakhodir Jalolov y Bektemir Meliqo‘ziyev no asistirán a los Juegos Asiáticos de verano en Japón;

El enfoque principal es el boxeo profesional: Ambos boxeadores centran actualmente toda su atención y planes de entrenamiento en sus carreras profesionales.

El próximo paso en el ring: ¿Cuándo serán los combates?

Según las fuentes, los púgiles uzbekos se preparan para sus próximos combates de clasificación en otoño:

Bektemir Meliqo‘ziyev: El noqueador de peso supermediano tiene previsto su próximo combate para el mes de octubre ;

Bakhodir Jalolov: El gigante uzbeko, invicto en la categoría de peso pesado, planea su próxima aparición para noviembre .

De esta manera, los líderes del boxeo uzbeko ceden el paso a los jóvenes talentos en los Juegos Asiáticos, mientras continúan su camino hacia los títulos mundiales en el boxeo profesional.

Conclusión

Las noticias sobre la participación de Bakhodir Jalolov y Bektemir Meliqo‘ziyev en los Juegos Asiáticos de Japón no han sido confirmadas.

Según el experto Jalol Akhmedov, ninguno de los dos boxeadores participará en la competición de septiembre.

Ahora, los aficionados se hacen una pregunta: ¿Contra quién pelearán Jalolov y Meliqo‘ziyev cuando regresen al ring profesional?

Según la información actual, se espera el combate de Meliqo‘ziyev en octubre y el de Jalolov en noviembre.